Başkan Memiş Öğretmen Adayları İle Bir Araya Geldi

Başkan Memiş’ten Öğretmen Adaylarına Altın Öğütler Belediye Başkanı Mete Memiş öğretmen adaylarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bayburt Valisi Yusuf Odabaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan’da katıldı. Genç öğretmen adaylarına başlayacakları meslekle ilgili altın öğütler veren Başkan Memiş bol bol kitap okuyarak öğrencilerini de bu konuda yönlendirmelerini tavsiye etti.

Bir Neslin İmhası da İhyası da Ancak Eğitimle Olur

Öğretmen adaylarına kendi mesleki tecrübelerinden de bahseden Başkan



Biz Sizin Yanınızdayız

Bu anlamda kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Belki mezun olduğunuz fakülte size akademik anlamda bir şeyler katmıştır. Ama bunu 26 yıl fiili olarak öğretmenlik yapmış olan biri olarak söylüyorum yeterli değil. Çok okuyun okumanız lazım. Değerli arkadaşlar biz sizin yanınızdayız. Açık yüreklilikle ifade diyorum öğretmen olduğumuzdan dolayı, öğretmelik yaptığımızda dolayı hiç bir zaman başımızı yere eğmedik. Bir insanın toplumdaki statüsünü ekonomik yönüyle ölçme eğilimini de ancak sizler ortadan siz kaldırabilirisiniz. Bir insanın toplumdaki yeri aldığı maaşla ölçüldüğü sürece toplumun gelişmesi, refaha ulaşması da mümkün değildir. Ve bunu da bizler yıkacağız. Toplumdaki her birey yaptığı işle kıymetli olacak.



Ne Olursa Olsun Ne Bulursanız Okuyun

Birde arkadaşlar çok okuyun. Ne olursa olsun ne bulursanız okuyun. Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle ancak okuduğumuz zaman okumadığımızda neler kaybettiğimizi anlarız. Bu anlamda okuyun çocuklarımıza da okumalarını tavsiye edin. Ayrıca eleştiriye de açık olun sizde gerektiğinde eleştirin biz eleştiriyi hakaret değil doğruların yanında yapılan yanlışları ifade etmek olarak tanımlıyoruz. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde en önemli rolü oynayacak gençlerimiz sizler yetiştireceksiniz. İnşallah sizin yetiştireceğiniz gençler ülkemizin istikbalini kurtaracaktır.





Anadolu’nun Dört Bir Yanına Dağılacaklar

Şubat ayında yapılan alımda atamaları gerçekleştirilen ve görevlendirildikleri şehirlere gitmeden önce Bayburt’ta bir müddet eğitim görecek olan öğretmen adayları yeni eğitim öğretim yılında Anadolu’nun dört bir yanındaki görev yerlerine gidecekler.







Öğretmen adaylarına kendi mesleki tecrübelerinden de bahseden Başkan Mete Memiş şöyle devam etti: Ben şuna inanıyorum bir neslin imhası da ihyası da ancak eğitimle olur. Siz bir nesli ihya etmek istiyorsanız nitelikli kaliteli bir öğretmen ordusu yetiştirmek zorundasınız. Nesli imha istiyorsanız da niteliksiz bir öğretmen grubu yetiştirerek bunu yaparsınız. Türkiye’miz buna şahittir. Biz öğrenciliğimizde de, öğretmenliğimizde de bunu yaşadık. Bu anlamda devletimizin ve hükümetimizin buna bağlı olarak ta valiliğin ve belediyelerin yani yerel yöneticiler olarak bizlerin de öğretmenlere önem vermesi gerekiyor.Bu anlamda kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Belki mezun olduğunuz fakülte size akademik anlamda bir şeyler katmıştır. Ama bunu 26 yıl fiili olarak öğretmenlik yapmış olan biri olarak söylüyorum yeterli değil. Çok okuyun okumanız lazım. Değerli arkadaşlar biz sizin yanınızdayız. Açık yüreklilikle ifade diyorum öğretmen olduğumuzdan dolayı, öğretmelik yaptığımızda dolayı hiç bir zaman başımızı yere eğmedik. Bir insanın toplumdaki statüsünü ekonomik yönüyle ölçme eğilimini de ancak sizler ortadan siz kaldırabilirisiniz. Bir insanın toplumdaki yeri aldığı maaşla ölçüldüğü sürece toplumun gelişmesi, refaha ulaşması da mümkün değildir. Ve bunu da bizler yıkacağız. Toplumdaki her birey yaptığı işle kıymetli olacak.Birde arkadaşlar çok okuyun. Ne olursa olsun ne bulursanız okuyun. Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle ancak okuduğumuz zaman okumadığımızda neler kaybettiğimizi anlarız. Bu anlamda okuyun çocuklarımıza da okumalarını tavsiye edin. Ayrıca eleştiriye de açık olun sizde gerektiğinde eleştirin biz eleştiriyi hakaret değil doğruların yanında yapılan yanlışları ifade etmek olarak tanımlıyoruz. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde en önemli rolü oynayacak gençlerimiz sizler yetiştireceksiniz. İnşallah sizin yetiştireceğiniz gençler ülkemizin istikbalini kurtaracaktır.Şubat ayında yapılan alımda atamaları gerçekleştirilen ve görevlendirildikleri şehirlere gitmeden önce Bayburt’ta bir müddet eğitim görecek olan öğretmen adayları yeni eğitim öğretim yılında Anadolu’nun dört bir yanındaki görev yerlerine gidecekler.