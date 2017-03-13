BAŞKAN MEMİŞ MÜFTÜLÜK PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt İl Müftülüğünde görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi. Başkan Memiş, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda Bayburt Belediyesi tarafından 2016 yılında yapılan yatırımlar ile 2017 yılında gerçekleştirilecek projeleri anlattı.

Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı Yazdıracak Günleri Göstermesin

Sözlerine İstiklal Marşının TBMM’ de kabul edilmesinin 96. Yıl dönümünü kutlayarak başlayan Başkan Memiş, “Merhum Mehmet Akif’i, bütün arkadaşlarını, tüm şühedamızı saygı ve minnetle anıyoruz. Yine Akif’in ifadesiyle diyoruz ki Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdıracak günleri göstermesin” diye konuştu. İstiklal Harbi ve öncesinde geçekleşen Çanakkale Savaşı, Kudüs’ün işgali, Bedir Savaşı ve daha geriye gidildiğinde Habil ile Kabil olayından bu tarafa haç ile hilalin kavgasının hiç bitmediğini ifade eden Başkan Mete Memiş insanlığın var oluşundan bugüne kadar hep devam ettiğini söyledi.

Gayri İnsani Tavırlar içine Girdiler

Konuşmasında gündemde önemli yer tutan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’ya girişine izin verilmemesiyle imza atılan diplomatik skandala da değinen Belediye Başkanı Mete Memiş, “Sayın Bakanımızı gayri insani ve gayri ahlaki davranışlarla karşı karşıya bıraktılar. Avrupa bunu ilk defa yapmıyor. Bunu dünde yaptı önceki günde yaptı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar büyük Türkiye’nin önünde duramayacaklar ve ülkemizin her bakımdan gelişmesine engel olamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz bu gayri ahlaki tutumlara gerekli cevabı verecektir veriyor. Bizde Bayburt olarak, Anadolu olarak, Türkiye olarak cevabımızı 16 Nisanda vereceğiz” dedi.

Bayburt Her Açıdan Güzelleşip Gelişecek

Geride bıraktıkları 3 yılda Bayburt’ta çoğu aralarında ilklerinde bulunduğu birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Memiş, şöyle devam etti:

‘’Özellikle şehrimizin önemli bir sorunu olan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bayburt’u üst yapısıyla da sağlıklı bir şehir haline getirmek adına kolları sıvadık ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bir yandan yol kaldırım yapımına devam ederken bir yandan da şehrimize hem güzellik katacak hem de ekonomisine katkı sunacak projeleri de geliştirip bir yapımına başladık.’’

2017 Bayburt’un Yılı Olacak

‘’2017 yılı Ekim ayı itibariyle Bayburt inşallah park ve bahçeleriyle, kaldırım ve yollarıyla, tarih ve kültürünü ön plana çıkaracağı yapılarıyla son derece sağlıklı ve göze hitap eden bir şehir kimliğine bürünecek. Türkiye’de bir ilk olan Güneş Enerjisi Santrali ve Tarım Yerleşkesi gibi projeleriyle hem kendi ekonomisine, hem de bölge ve ülke ekonomisine katkı sunabilecek duruma gelecek. Her zaman dediğimiz gibi bizim Bayburt için bir hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirmek adına, Bayburt’umuzu gönlümüzdeki yerine ulaştırmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Bayburtlular olarak bu hedefe ulaşacağız.’’

Başkan Memiş’e Teşekkür Plaketi

Toplantı Bayburt İl Müftüsü Kemalettin Aksoy’un Belediye Başkanı Mete Memiş’e Türkiye Diyanet Vakfı ve Bayburt İl Müftülüğü öncülüğünde "Halep’te İnsanlık Ölmesin" adlı yardım kampanyasına verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.