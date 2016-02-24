Başkan Memiş Mezbahnede İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren mezbahaneyi ziyaret etti. Mezbahane de incelemelerde bulunan Başkan Memiş tesisin son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerden sonra kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mete Memiş mezbahanenin Bayburt’ta faaliyet gösteren tek kesim hane olduğunu belirterek şöyle devam etti.

Başkan Memiş Mezbahnede İncelemelerde Bulundu
banner330

Kesimi hijyenik koşullarda yapılan et yemek vatandaşlarımızın en doğal hakkı. Buna dikkat ediyoruz. İnşallah hizmet kalitemizi daha da artırarak devam edeceğiz.  Zaten şehrimizde kurulmasını planladığımız Tarım Yerleşkesi projesi hayata geçtiği zaman orda da her şeyiyle çağın gereklerine uygun, hijyenik oldukça modern bir kesim hanemiz olacak ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edecek. Bu konudaki tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir tesis olacak.
Açıklamadan sonra bir süre daha tesiste bir süre daha incelemelerde bulunan Başkan Memiş personelle sohbet ettikten sonra kesimhaneden ayrıldı.

Etiketler; #Mezbahane #Mete Memiş #Bayburt Belediye Başkanı #Şahap Kavcıoğlu #Hijyen
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı
Sonraki Haber
Yedi maçta yedi galibiyet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.