Başkan Memiş Mezbahnede İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren mezbahaneyi ziyaret etti. Mezbahane de incelemelerde bulunan Başkan Memiş tesisin son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerden sonra kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mete Memiş mezbahanenin Bayburt’ta faaliyet gösteren tek kesim hane olduğunu belirterek şöyle devam etti.

Kesimi hijyenik koşullarda yapılan et yemek vatandaşlarımızın en doğal hakkı. Buna dikkat ediyoruz. İnşallah hizmet kalitemizi daha da artırarak devam edeceğiz. Zaten şehrimizde kurulmasını planladığımız Tarım Yerleşkesi projesi hayata geçtiği zaman orda da her şeyiyle çağın gereklerine uygun, hijyenik oldukça modern bir kesim hanemiz olacak ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edecek. Bu konudaki tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir tesis olacak.

Açıklamadan sonra bir süre daha tesiste bir süre daha incelemelerde bulunan Başkan Memiş personelle sohbet ettikten sonra kesimhaneden ayrıldı.

