Başkan Memiş, gazetecilerle birlikte hizmetleri gezdi..

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, ulusal ve yerel basında görevli basın mensupları ile birlikte şehre kazandırılan tesisler ve yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Memiş çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Profesyonelliğe Son Derece Önem Veriliyor

Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu incelemelere ilk olarak yol ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği şehir içinde başlayan Başkan Memiş, çalışmaların tamamlandığı ve son haliyle takdir toplayan Sebahattin Savacı Caddesi’nde gazetecilere verdiği bilgide, şehir merkezindeki birkaç caddenin aynı şekilde yapılacağını söyledi. Bayburt’un birçok bölgesinde eş zamanlı devam eden kaldırım ve yol çalışmalarının yılsonuna kadar biteceğini bildiren Başkan Memiş, yapılan çalışmalarda görselliğe, kalıcılığa ve profesyonelliğe son derece önem verildiğini kaydetti.

Hem Fiziksel Hem Biyolojik Arıtma

Yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Başkan Memiş ve beraberindekilerin ikinci durağı Kaleardı Mahallesi’nde bulunan atık su arıtma tesisi oldu. Başkan Memiş, fiziksel arıtmanın yanında tesisin biyolojik arıtma özelliğinin de olduğunu belirtti. Bu özelliğin Türkiye’de nadir olduğunu dile getiren Memiş, bunun sonucu olarak tesisin içinde dahi koku olayının olmadığını ifade ederek, “Yaklaşık iki yıldır faaliyette olan atık su arıtma tesisi sayesinde şehrimizin hiçbir noktasında Çoruh’a kanalizasyon akmıyor. Bütün şehrin kanalizasyonu hem fiziksel hem de biyolojik arıtma özelliğine sahip olan bu tesiste toplanarak arıtılıyor. Çok şükür göz bebeğimiz olan Çoruh pırıl pırıl akıyor.”

Musluktan Akan Suyu Gönül Rahatlığıyla İçebilirsiniz

Atık Su Arıtma Tesisi çalışanlarıyla birlikte tesisin işleyişi ile ilgili gazetecileri ve meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Memiş, tamamlanan diğer alt yapı çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Göreve geldiğinde ilk iş olarak alt yapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini, atık su arıtma tesisi ile birlikte kanalizasyon hattı, şehir içi içme suyu şebeke hattı ve yağmur suyu hattını eş zamanlı olarak yaparak faaliyete geçirdiklerini söyleyen Başkan Memiş içme suyu ile ilgili verdiği bilgide, “Daha önce sistem 40 yıl öncesinin olduğu için suyun % 55’i kayıptı. Bayburt’a su daha önce iki kaynaktan geliyordu. O kireçli kaynaklardan birini tamamen kapattık suyun kireç oranı % 21’e düştü. En içilebilir su % 17 ile 18 arasında. Sıfır kireç doğru bir şey değil. Bu kireç oranını 17-18’e çekebilecek durumumuz var inşallah onu da tamamlayacağız. Şuan itibariyle Bayburt’ta şehir şebekesinden akan su temiz. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından mütemadiyen de kontrolleri yapılıyor. Ben evimde musluktan akan suyu içiyorum. Çayımızı musluktan akan suyla demliyoruz. Bütün vatandaşlarımız arıtma kullanmadan gönül rahatlığı ile musluktan su içebilir, çayını demleyebilir” ifadelerini kullandı.

Kaleardı Mahallesi Cazibe Merkezi Haline Gelecek

Belediye Meclis Üyeleri ve gazetecilerle inceleme gezisine yine Kaleardı Mahallesi’nde yapımı devam eden Kaleardı Şehir Parkı’nda devam eden Başkan Memiş, burası ile ilgili verdiği bilgide, parkın yıl sonuna kadar hizmete açılacağını söyledi. Parkın projesini gazeteciler ile birlikte bir süre inceleyen Başkan Memiş, çalışmaların % 75 oranında tamamlandığını, park içerisinde seyir terasından, bir çok sosyal ve sportif tesise, yürüyüş yollarından bisiklet yollarına, otopark alanlarından mesire alanlarına kadar çeşitli alanların olacağını bildirdi. Parkın hizmete açılmasıyla birlikte Kaleardı Mahallesi’nin cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Başkan Memiş, Kaleardı Şehir Parkı’nın yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın talimatıyla Kültürhan projesinin hayata geçirileceğini ve Baksı Müzesi tarafından da Kadın İstihdam Merkezi yaptırılacağını sözlerine ekledi.

GES Projesi Türkiye’ye Örnek Oldu

Parkta bir süre daha gezen Başkan Memiş ve beraberindeki heyet, buradan ayrılarak Bayburt Belediyesi’nin bir diğer mega projesi olan Güneş Enerjisi Santrali’ne geçtiler. Yaklaşık 3 ay içerisinde yapımı tamamlanarak 2017 şubat ayından buyana elektrik üretimi gerçekleştiren santralin Bayburt Belediyesi’ne yıllık 750 ila 800 bin dolar arasında net gelir sağlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Mete Memiş, “Bayburt Belediyesi olarak Türkiye’de Güneş Enerjisi projesiyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu projemiz Türkiye’de birçok belediyeye de örnek oldu. Yaklaşık 75 dönümlük bir alanda 4 megavatlık enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Devletimiz de 10 yıl alım garantisi verdi. Belediyemize ciddi manada gelir sağlayacak olan projemiz her geçen gün takdir topluyor” şeklinde konuştu.

Bir Örnek Proje de Tarım Yerleşkesi

Buradaki temaslarını tamamlayan Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri ve basın mensupları daha sonra aynı bölgede yapımı devam eden tarım ve hayvancılık adına her şeyin yer alacağı Tarım Yerleşkesi’ne geçtiler. Başkan Memiş, “Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 39 Milyon TL maliyetli dev projemizin inşasına maliye bakanımızın da destekleriyle, başladık. Sayın bakanımıza bu noktada teşekkür ediyoruz. Tarımla ilgili bütün şeyler orada toplanacak. Hayvan Satış Pazarı, mezbahane, hayvan barınağı, ot pazarı, saman pazarı olacak. Hububat alım depoları olacak. Hayvanlar için sadece pazar alanı değil ahırda olacak. Vatandaşların konaklama ihtiyacının karşılanması için otelde olacak. Bir sonraki aşamada da ata sporumuz ciritin icra edileceği birde cirit sahası olacaktır” şeklinde bilgi verdi.

Mezbahane Kurban Bayramı’na Yetiştirilecek

Yetkili firmanın sözleşmesinde ikinci yılda tamamlanması gereken mezbahanenin kurban bayramına yetiştirileceği müjdesini de veren Memiş, son derece modern bir mezbahenenin yanı sıra Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’da benzeri olmayan Tarım Yerleşkesi’nin Bayburt’u cazibe merkezi haline getireceğini kaydederek, “Bazı illerde güzel bir mezbahene olabilir, bazı bölgelerde çok iyi canlı hayvan pazarı olabilir. Ama bütün tesisleriyle son derece modern bir Tarım Yerleşkesi’ne Bayburt sahip olacak” dedi.

Saklı Cennet Tatil Köyü

Son olarak Saklı Cennet Tatil Köyü’nü gezdiren Başkan Memiş, beraberindekilere buradaki işleyiş ve çalışmalar hakkında verdiği bilgide, “Bayburt’ta doğa turizmini geliştirmek ve il dışından gelen hemşehrilerimizin ailece kalabilecekleri mekânlar oluşturmak amacıyla Bayburt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan “Saklı Cennet Tatil Köyü”nü hizmete sunduk. Şehir gürültüsünden uzak, doğayla iç içe, şehir merkezine 2 kilometre yakınlıkta ve Çoruh Nehri yakınında hizmete sunduğumuz tatil köyünde konaklamanın yanı sıra dinlenme ve bireysel sporlar yapma imkânları da yer alıyor” diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Faktörü

Burada belediyenin diğer devam eden çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri arasında yer alan otoparklardan ağaçlandırma faaliyetlerine, kültür ve sosyal belediyecilik faaliyetlerinden Aile Yaşam Merkezi’ne, Bayburt Şehitliği’nden İmaret Tepe Sosyal Tesisleri’ne, araç parkurundan semt sahalarına, Çoruh Islah Projesi’nden Cumhuriyet Caddesi Projesi’ne, Ticaret Merkezi Projesi’nden Kapalı Halk Pazarı Projesi’ne, başarılı sporcuların ödüllendirilmesinden eğitime verilen katkılara kadar bir çok konu hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Memiş, bu çalışmaların hayata geçmesinde en büyük faktörün Maliye Bakanı Ağbal olduğunu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Bayburt’a olan sevgisi ve teveccühünün de payı olduğunu sözlerine ekleyerek; çalışmaların hayata geçmesinde dualarını eksik etmeyen vatandaşlara da teşekkür etti.

Gazeteciler Bize Çalışmalarımızda Destek Oldu

Bu çalışmalarda katkı payı olduğunu söylediği basın mensuplarına da teşekkür eden Başkan Memiş, “Bayburt’taki gazeteciler Bayburt’a hep doğru baktılar. Bayburt’un gelişmesi adına hep olumlu cümleler sarf ettiler. Tenkit kavramını Bayburt’taki gazeteciler çok doğru kullandı. Çalışmalarımızın iyi taraflarını dile getirirken eksiklerimizi de bildirdiler. Dolayısıyla biz yaptığımız çalışmalarda eksiklerimizi de öğrendik. Bu da bizim çalışma şevkimizi iyice artırdı. Demek ki, yapılanlar karşılık buluyor, daha çok çalışmak lazım, ufak tefek şeyleri de çok problem etmememiz lazım. Ben cemiyet başkanımız Yaşar Bey’in şahsında bütün gazeteci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak basın mensupları ve belediye meclis üyeleri ile geleceğe yönelik önemli diğer projeler hakkında da istişarelerde bulundu.

Gazetecilerden Başkan Memiş’e Teşekkür

Beraberindeki diğer gazeteciler ile birlikte gezdikleri her alanda Başkan Memiş’i tebrik, projeleri de takdir eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise, “Belediye Başkanımıza yaptığı bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.