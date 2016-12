Başkan Memiş Gazetecilerle bir araya geldi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt’ta faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Bayburt’ta bugüne kadar belediye eliyle gerçekleştirilen, imalat süreci devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ile gündeme dair meseleler hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkan Memiş şunları ifade etti.

Türkiye bugünlerde çok önemli problemlerle karşı karşıya. Aslında bu bugünün problemi de değil. Anadolu coğrafyasında var olduğumuz günden beri milletimiz ve ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunlar var, Bu batılı güçlerin, bu haçlı zihniyetinin tertip ettiği oyunlar hep vardı bugünde devam ediyor. Bize düşen bu oyunların oynanamaması asına gerekenleri yapmak. Birliğe beraberliğe daha çok ihtiyacımız olan bugünlerde devlet olarak, millet olarak bütünleşmeyi sağlamak. 15 Temmuz bu aziz vatan toprakları üzerinde büyük Türk milletinin geleceğini karartmak adına, büyümesini gelişmesini engellemek adına oynanan oyunların en alçağıdır, en hainidir.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti çeşitli zamanlarda darbelere maruz kalmıştır. 1962, 1971, 1980 ve 28 Şubat darbelerini yaşamıştır ama hiçbirinde millete alçakça saldıran, milletini bombalayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalayacak kadar alçak bir zihniyetle karşılaşmamıştır. Elhamdülillah, Allah’a şükürler olsun ki Bayburt olarak, millet olarak bu darbe girişiminde bulunanlara karşı büyük Türk Milletinin özünde var olan cesaretimizin, istiklale olan düşkünlüğümüzün ifadesi olarak hiçbir fikri ve siyasi ayrılığa düşmeden ay yıldızlı bayrağımızın altında birleştik. 15 Temmuzda şunu gördük devleti milleti için, milleti de devleti için olunca Türk milletine yapılacak her saldırı boşa çıkacaktır. Ülkemiz inşallah bir daha böylesi alçak saldırılarla karşı karşıya kalmayacaktır.Genel durum bu iken biz Bayburt Belediyesi olarak diyoruz ki bu aziz vatanın güzel şirin bir parçası olan Bayburt’umuzu nasıl daha yukarı taşıyabiliriz diye düşündük, konuştuk ve yaptık. Bu güne kadar 2,5 yıllık süre içerisinde Bayburt’umuza yapılan yatırımları ifade etmek istiyorum. Alt yapı çalışmalarımız kapsamında kanalizasyon sistemini 16 milyon 300 bin TL, şehir içi içme suyu şebekesini 14 milyon 100 bin TL, atık su arıtma tesisimizi 8 milyon 900 bin TL, yağmur suyu tahliye sistemini 4,5 milyon TL bedelle yeniden yaptık ve yapımı tamamlandı.. Şehit Osman Tepesinde 800 bin TL bedelle inşa edilen şehitlikle Bayburt’umuza güzel bir şehitlik kazandırdık. Ufak tefek eksiklikleri var müteahhit firma inşallah tamamlayıp teslim edecek. Yine Şehit Osman Tepesinde 3milyon 400 bin TL bedelle 1+1ve 2+1 olarak inşa edilen belediyemize ait evler tamamlandı.Bayburt’umuz için bir anlam ifade eden dışarıdan gelen misafirlerimizin yaz tatillerini rahatlıkla geçirebilmeleri ve güzel bir şekilde dinlenebilmeleri adına Saklı Cennet Tatil Köyümüzde daha önce 15 olan prefabrik ev sayımızı 10 adet artırdık. Tatil köyümüz çevre düzenlemeleri ve parke işleri ile beraber 750 bin TL ye mal oldu.Bayburt’umuzda göreve geldiğimizden buyana 17 bin tane ağaç dikildi. Bu ağaçlar türü çam, mavi ladin, batı ladini, süs elması vb. türde. Bunun dışında bu yıl orta refüj çalışmaları yapılıyorken çalı grubuna ait 200 bin adet ağacı Bayburt’umuza kazandırdık. Yeşil Bayburt’un oluşturulması adına 35.000 m² lik alanda çimlendirme çalışması başlattık. Bu çalışma halen devam ediyor ve Bayburt Belediyesine maliyeti olacak. Yine çok kıymetli Maliye Bakanımızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmesi sonucu 7 Haziran seçimlerinin hemen arefesinde Bayburt Şehir Parkı’nın yanında Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendi imkânlarıyla Bayburt’umuza kazandırdığı 7 milyon TL maliyetli 15 Temmuz Şehitler Parkı tamamlandı ve Bayburtlu kardeşlerimizin hizmetine sunuldu. Buradan tekrar hem kıymetli Maliye Bakanımız Naci Ağbal Bey’e hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.Sokak hayvanlarının iyileştirilmesi adına 12 gözlük sokak hayvanları barınağını yaptık. Belediyemizde görevli veterinerimiz bu hayvanların rehabilitesini ve tedavilerini yapıyor. Ayrıca çok eskiyen mezbahanemizi yenisini yapana kadar en güzel şekliyle onardık. Aşağı yukarı 1 yıldır modern bir kesimhane hüviyetinde Bayburt’umuza hizmet ediyor.2.5 yıllık süre içerisinde Bayburt’umuzda yapılması gereken beton ve taş duvarların yapımı devam ediyor çalışmalar tamamlandığında bu duvarların yapımı 1 milyon 200 bin TL ‘ye mal olacak.Bayburt Belediyesi olarak, Bayburt’umuzu çok seven Bayburtluya ayrı bir tutkusu ve düşkünlüğü olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla belediyemize Maliye Bakanlığından gelen yardımlarla 5 Milyon TL bedelle kanal kazıyıcısı, greyderi, dozeri ve kamyonlarıyla Bayburt Belediyesinin araç parkını yeniledik. Ayrıca bu araçların kış şartlarında zarar görmemesi için 350 bin TL maliyetle belediye garajı inşa ettik.Bayburt’ta sözünü vermiş olduğumuz Kaleardı bölgesindeki 50.000 m² lik alanda yapılacak olan şehir parkının ihalesi yapıldı. Müteahhit 10 gün önce çalışmalarına başladı. Bu park inşallah bu yılsonu itibariyle yüzde 80 oranında tamamlanmış olacak. Bu park Türkiye’nin örnek gösterilecek parklarından biri olacak. Maliyeti ise 4 milyon 200 bin TL.Benim başkan adayıyken de dillendirdiğim projelerimizden biri olan 5 milyon 200 bin TL maliyetli kent meydanı projesinin ihalesi yapıldı. Hükümet meydanı yıkılacak altında tek katlı 90- 95 araçlık bir otopark üstüde kent meydanı olarak Bayburt’umuza hizmet edecek. Belediye olarak 3 tane daha otopark yapmayı planlıyoruz. Birisi Velişaban Mahallesinde 3,5 kat olarak planlıyoruz inşallah bu yıl ihale edeceğiz 2017 yılında yapımı tamamlanacak. Yine Salık Müdürlüğümüzün yapılacak olan yeni binasının - 1.katı kapalı otopark olacak. Ve yine yapılan çalışmalar sonucu Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulunun yanındaki alanın 800 m² lik kısmı belediyemize ait milli eğitim müdürlüğünün kullandığı kısmın belediyemize tahsisi için valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yaptık. Olumlu gelişmeler var. O bölgede Bayburt Belediyesi’ne tahsis edildiğinde orada da bir kapalı otopark düşünüyoruz.Çoruh Nehri için yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar sonucu Devlet Su İşlerimizin he bölge hem de şube müdürlüğü vasıtasıyla 2016 yılı için 21 milyon TL ihale bedeli ile ihalesi tamamlandı. Proje birçok defa revize edilerek Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve Orman Ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’na ulaştırıldı. Ön gördükleri değişiklikler tamamlandıktan sonra projenin 1 hafta içinde yapımına başlanacak.Asfalt çalışmaları kapsamında şehrimizin bütün bölgelerinde belediyemizin kendi imkânlarıyla 65 km yol asfaltladık. Esas olarak her zaman hayal ettiğimiz ve konuştuğumuz kalıcı asfalt ve kaldırımlarla Bayburt’u buluşturacağız sözümüzün sonucu olarak bu çerçevede 14,5 milyon TL lik ihalesi tamamlandı. Toplamda 55 km yolun yüzde 40’ı bu yıl olmak üzere yüzde 60’ı önümüzdeki yıl yapılacak. Artı olarak ikinci bir 15 milyon TL lik ihaleyle gerçekleştirilecek yol düşürme çalışmasıyla yollar 30 cm düşürülecek ondan sonra modern asfaltlama teknikleriyle 13 cm kalınlığında bir asfalt atılacak. Ayrıca kaldırım yapımı içinde ihale tamamlandı. Müteahhit emniyet müdürlüğü karşısında sanayinin bitiminden Erzurum Köprüsüne kadar olan kısımda çalışmalarına başladı. İnşallah kaldırım çalışmaları bu yıl yüzde 40- yüzde 50 oranında tamamlanacak.Bayburt’umuz için en önemli projelerden olan ve 3 etap olarak yapılması planlanan Toplam 40 milyon TL maliyetli Tarım Yerleşkesinin 9,5 milyon TL ilk etabının yapımı Kalkınma Bakanlığımızca onaylandı. İnşallah bu projede Bayburt’umuz için hayata geçecek.Bayburt’umuzu yukarıya taşımak Bayburt’ta yaşayan herkesin vazifesidir. Gençlerimizi daha iyi şartlarda yaşatabilmek adına Spor Toto Başkanlığının bizlere verdiği destekle 2 tane semt sahasının yapımı devam ediyor. Birisi Genç Osman Mahallesi’nde biriside Çoruh Evler mevkiinde olmak üzere yapımını devam ettirilen semt sahaları için bize Spor Toto Başkanlığı’ndan gönderilen karşılıksız meblağ 300 bin TL ama biz belediye olarak gerekirse 150 bin TL daha katarak 450 Bin TL maliyetle bu bölgelerimize kazandıracağız.Ayrıca belediyemiz bünyesinde kurmayı planladığımız 4 Megawat gücünde yılda 5. 800.000 KW saat enerji üretimi sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santralinin ihalesi tamamlandı. Önümüzdeki Kurban Bayramı sonrası inşasın başlanacak 2,5 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Bu tesisimizde Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde hizmete açılacak.2016 yılı içinde Bayburt’a yaptığımız yatırımların maliyeti 50 milyon TL’yi buldu. Bugüne kadar Bayburt’ta yaptıklarımız hiçbir zaman yeterli görmeyeceğiz. Bayburt’u daha yukarıya taşımak, gönlümüzdeki yere ulaştırmak adına şunu çok açık ifade edelim ki biz çalışma olarak yapılması gereken tüm fedakârlıkları yapacağız.Bayburt’taki yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katıldığı toplantının sonunda Belediye Başkanı Mete Memiş’e bu aydınlatıcı toplantıyı düzenlediği için teşekkür eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise ‘’Bayburt’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla böyle bir toplantıyı organize ederek bir araya geldiğinizden dolayı arkadaşlarımız teşekkür ediyorum. Faaliyetlerinizin ve projelerinizin kamuoyunda daha paylaşılabilmesi için bu tür toplantıların daha sık yapılması gerektiği kanaatindeyim. Son yıllarda sizlerinde bilgisi olduğu üzere eline bir telefon alanlar tarafında sosyal medya üzerinden ve bir takım internet siteleri üzerinden gazetecilik ahlakına uyulmaksızın yayınlar yapılmaktadır. Bu gibi durumlardan Başta cemiyetimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız muzdariptir. Toplumun yanlış bilgilenmesine yol açan sosyal medya ve internet haberciliğiyle hiçbir alakamız yoktur. Hükümetimizin de bu durumları göz önünde bulundurarak bin bir türlü emek harcayarak sahada görev yapan haber için koşuşturan gerçek gazetecileri klavye gazetecilerinden ayırt etmek adına gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz’’ dedi.