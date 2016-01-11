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Başkan Memiş, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Memiş, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı
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 Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Bağımsız ve güçlü basın yayın organlarının toplumun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir etken olduğunu belirten

Başkan Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi: "

Teknolojinin gelişmesiyle haber almanın ve her türlü bilgiye ulaşmanın çok hızlı gerçekleştiği günümüzde demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olan basının tarafsızlığı, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yere sahiptir. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz dünya ve ülkemizle ilgili sağlıklı haber almamızın teminatıdırlar. Bu vesileyle kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutlar, saygılar sunarım."

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