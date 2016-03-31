Başkan Memiş Fen İşleri Personeliyle Bir Araya Geldi

Bayburt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birim personelleriyle toplantılarını devam ettiren Belediye Başkanı Mete Memiş, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Başkan Memiş Fen İşleri Personeliyle Bir Araya Geldi
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Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Kızılaslan ve Nesimuttin Selçuk’unda katıldığı toplantıda Başkan Memiş gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atölyeden ayrılmadan önce personelle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Mete Memiş, Fen İşleri Müdürlüğü personelinden memnun olduklarını belirterek bu çalışmalarını aynı özveriyle sürdürmelerini istedi.

Birimlerde İncelemelerde Bulund

Toplantının ardından Fen İşleri kısmından ayrılan Başkan Memiş yine belediye atölyesinde hizmet veren Elektrik, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Marangoz atölyesinde incelemelerde bulundu. Bu birimlerinde çalışmaları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı, daha sonra atölyeden ayrıldı.


Etiketler; #Başkan Memiş Fen İşleri Personeliyle Bir Araya Geldi
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