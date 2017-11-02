Başkan Memiş Esnaf Buluşmalarını Sürdürüyor

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş esnaf buluşmalarına devam ediyor.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan esnaf ile Gizli Bahçe’de bir araya gelen Başkan Memiş, esnafa Bayburt’ta yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri anlattı.

Hoca Ahmet Yesevi esnafına özellikle yol ve kaldırım yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Memiş, Saat Kule Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi’nin de bir şehre yakışır şekilde projelendirildiğini ve çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini söyledi.

Bayburt’un Yolları Artık Her Yıl Kazılmayacak

Yapılan çalışmalarda kaliteye büyük önem verildiğine dikkat çeken Başkan Memiş, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar yapılan çalışmalarda sıkıntı verdik. Biz de bunun farkındayız. Ama çok endişe ediyoruz ki, çabuk olursa eksik olur. Bir hafta 10 gün geç olsun, ama bu iş tam olsun. En güzelini yapalım dedik. Modern şehirlerde gördüğümüz asfaltı da kaldırımı da Bayburt’umuzun Cadde ve sokaklarında göreceğimizi 3 sene önce söylemiştik. Her yıl sökülen kaldırım, her yıl bozulan asfalt bundan sonra inşallah daha olmayacak.”

Biz Hep Çalışmalarımızın Başındaydık

“Alt yapı çalışmalarımızdan sonra çalışmalarına başladığımız bu asfalt ve kaldırımlar inşallah Bayburt’ta çok uzun yıllar gidecektir. Burada hepiniz gördünüz ki, biz hep çalışmalarımızın başındaydık, belediyenin elemanları müteahhitlerin hep başındaydı. Daha güzel olsun diye yeri geldi yanlış imalatlı kaldırımı söktürdük yeniden yaptırdık, yeri geldi döşenen taşı aldırdık yeniden döşettirdik. Bu konuda da Bayburt için hoş gördünüz, hoş gördüler. Bayburt’a da bu yakışır, Allah hepinizden razı olsun.”

Kadimden Getirdiği Kültürü Yansıtacak

Konuşmasında sokak iyileştirmelerine değinen Belediye Başkanı, Ulu Camii, Taşhan, Yıldız Garajı bölgeleri başta olmak üzere birkaç alanda çalışma yapılacağını belirterek, “Bu bölge gerçekten otantik, kadimden getirdiği kültürü halka, Bayburt’a gelenlere yansıtacak bir hüviyete bürünecek” diye konuştu.

Daha Güzel Bir Bayburt İçin Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz

Aynı sofrayı paylaştıklarından ötürü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi esnafına teşekkür eden Başkan Memiş, hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, “İnşallah daha güzel bir Bayburt için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini sözlerine ekledi.