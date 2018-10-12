Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Üni Fm radyosunda canlı yayın konuğu olduğu Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu.

Dinleyicilere tamamlanan alt yapı çalışmaları ile yol ve kaldırım yapım çalışmalarına, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözen otoparklardan Kaleardı Şehir Parkı’na, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesinden belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santraline ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi’ne kadar birçok önemli konuda bilgi verdi.

Dolmuşun Çıkmayacağı Mahalle Kalmayacak

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Başkan Memiş pazar esnafını rahata kavuşturacak olan Kapalı Halk Pazarı Projesi’nin 31 Ekim -5 Kasım tarihleri arasında tamamlanacağını belirtti. Dinleyicilerin merak ettiği bir diğer konu olan dolmuş sorunu ile ilgili soruları da cevaplayan Memiş, önümüzdeki hafta sonu itibariyle Bayburt’ta dolmuşun çıkmayacağı mahalle kalmayacak, her yere dolmuş çıkacak dedi.

35 Bin Ağaç Toprakla Buluştu

Programın soru cevap bölümünde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ile soruları da cevapsız bırakmayan Belediye Başkanı Memiş “Burada kesilen ağaçlar ömürlerini tamamlamış ağaçlardır. Biz orman işletme müdürlüğüne 6 Eylülde bir yazı yazdık. Onlarda 7 Eylülde gelmişler hem bizim park bahçelerde görevli memurumuz hem de orman işletmenin memuru o ağaçların kuruduğunu, yaşlı olduğunu ve formunun bozuk olduğunu söylediler. Bu ağaçların yerine en güzeliyle süs eriği, ıhlamur ve atkestanesi ağaçları dikiliyor. Yani bir caddeye, bir kente yakışır ağaçlar ve bu ağaçların sayısı da 160 adet olacak. Bayburt Belediyesi bugüne kadar 35 bin tane ağacı toprakla buluşturdu” diye konuştu.

Sorumluluğumuzun Farkındayız

Programın sonunda bazı değerlendirmelerde bulunana Belediye Başkanı Mete Memiş “Biz bu belediye Başkanlığı koltuğuna nam almak için gelmedik. Prestij almak içinde gelmedik. Biz bu şehre hizmet etmek için geldik. İnşallah hizmet ettik vicdanen rahatım. Biz gayret etmekle emrolunduk. Zafer Allah’a aittir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Sorumluluğumuzu bilip ona göre davranacağız” ifadelerini kullandı.