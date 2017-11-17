Başkan Memiş Doğal Taş Fabrikası Ekibini Ağırladı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş bu yıl kasım ayı sonunda görevleri sona erecek olan Doğal Taş Fabrikası proje sorumluları Alberto Gomez, Nelson Almeida ve Murat Sofuoğlu ile bir araya geldi.

Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ve Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Tamer Çelik’de katıldı. 15 Temmuz Şehitler Parkında İnceleme Şair Zihni Kent Ormanı’nda bulunan Bayburt Belediyesi’ne ait otantik tandır evinde gerçekleşen buluşma öncesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda incelemelerde bulunan konuklar Bayburt Belediyesi’nin burada gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Başkan Memiş’ten bilgi aldılar. Daha sonra tandır evine geçilirken Başkan Memiş burada konuklarına Bayburt’u ve Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.