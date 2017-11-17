Halk Sağlığına Katkı
Halk Sağlığına Katkı
0
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
0
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
0
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
0

Başkan Memiş Doğal Taş Fabrikası Ekibini Ağırladı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş bu yıl kasım ayı sonunda görevleri sona erecek olan Doğal Taş Fabrikası proje sorumluları Alberto Gomez, Nelson Almeida ve Murat Sofuoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Memiş Doğal Taş Fabrikası Ekibini Ağırladı
17 Kasım 2017 Cuma 10:23

Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ve Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Tamer Çelik’de katıldı.

15 Temmuz Şehitler Parkında İnceleme

Şair Zihni Kent Ormanı’nda bulunan Bayburt Belediyesi’ne ait otantik tandır evinde gerçekleşen buluşma öncesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda incelemelerde bulunan konuklar Bayburt Belediyesi’nin burada gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Başkan Memiş’ten bilgi aldılar.  Daha sonra tandır evine geçilirken Başkan Memiş burada konuklarına Bayburt’u ve Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.  Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
Kaleardı Park Kapılarını Açıyor
Sonraki Haber
Bayburt Belediyesi’nden Emektarlarına Veda Yemeği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.