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Başkan Memiş Çalışma Alanlarını İnceledi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmaları ile Kapalı Halk Pazarı projesini inceledi.

Başkan Memiş Çalışma Alanlarını İnceledi
16 Ekim 2018 Salı 14:00

Kapalı Halk Pazarında Prefabrik Kolon Montajı Devam Ediyor

İncelemelerine pazar esnafını rahata kavuşturacak olan Kapalı Halk Pazarından başlayan Başkan Memiş burada devam eden prefabrik kolon montajı ve istinat duvarı çalışmalarını bir süre yerinde takip etti.

Hastane Bölgesinde Yeni Yol ve Kaldırım Çalışması

Daha sonra hastane bölgesine geçen Memiş, bu bölgedeki yeni yerleşim alanlarında gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde müşahede ederek personele kolaylıklar diledi. Tamamlandığında şehre ayrı bir vizyon kazandıracak olan 800 metre uzunluğunda ki her biri 8'er metre genişliğinde bölünmüş yol, orta refüj ve beraberinde yapılan kaldırımlar hakkında çalışanlardan bilgi aldı.

Sahilyolu Sokak’a Parke Yol

İncelemelerine Zahit Mahallesi Sahilyolu Sokak'ta yapılan 400 metre uzunluğunda ki parke yol ve kaldırım çalışmalarıyla devam eden Belediye Başkanı Mete Memiş parke yol ve kaldırımın yanı sıra ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarının da yapılacağı alan hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ve Fen İşleri Müdürü Burak Görgülü’den bilgi alarak buradan ayrıldı.

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