Başkan Memiş Çalışma Alanlarını Gezdi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş imalatı devam eden ve tamamlanmış olan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerine ilk olarak Genç Osman Mahallesinde devam eden kaldırım yapım çalışmalarıyla başlayan Başkan Memiş burada çalışmaların gidişatıyla ilgili bilgi aldıktan sonra yine Genç Osman Mahallesinde yer alan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Bayburt Belediyesi iş birliğiyle yaptırılan semt sahasında incelemelerde bulundu.

Başkan Memiş Çalışma Alanlarını Gezdi
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Genç Osman Mahallesindeki incelemelerin ardından Zahit Mahallesi Doğa Kent mevkiine geçen Belediye Başkanı Memiş burada da devam eden kaldırım çalışmalarını bir süre yerinde takip ederek bilgi aldı.  Daha sonra Çoruh Evler mevkiinde yapımı tamamlanan semt sahasını inceleyen Başkan Mete Memiş buradaki incelemelerinin ardından Şair Zihni Kent Ormanına geçerek bu bölgede Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
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