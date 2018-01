Başkan Memiş 2017 yılını değerlendirdi..

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni hizmet merkezini ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni hizmet merkezini ziyaret eden Başkan Memiş, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette 2017 yılında Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Memiş 2018 yılında tamamlanacak ve hayata geçecek olan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Memiş, Bayburt Belediyesine Türkiye genelinde ödül kazandıran Güneş Enerjisi Projesi, tamamlanan altyapı-üstyapı çalışmaları, Kaleardı Şehir Parkı Projesi, Saray Bahçesi Projesi, Kapalı Otopark Projeleri, Saklı Cennet, Tarım Yerleşkesi, Aile Yaşam Merkezi, Şehit Osman Şehitlik Projesi, Isıtmalı Dolmuş Durakları ve diğer projeleri hakkında bilgi verdi.

Rabbim Ordumuzu Muvaffak Etsin

Suriye sınırımızda oynanan oyunları bozmak için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarıyla sonuçlanmasını dileyen Başkan Memiş, “4’üncü gününü tamamlamakta olan Afrin operasyonunda ordumuzun başarılı olması için Rabbimden yardım talep ediyorum. Sınırlarımızın güvenliğinin tesisi adına ve güney sınırlarımızda muhtemel bir terör saldırıları koridorunun oluşumunu engelleme adına bu hareketi başlatan kararlığıyla, dirayetiyle, milli duruşuyla dünya lideri olduğunu bir kez daha ispat etmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı Bayburt’tan arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bu hareketin içerisinde olan bütün Mehmetlere, kuvvet komutanlarımıza, Genel Kurmay Başkanımıza saygılarımı arz etmek istiyorum. Rabbim ordumuzu muvaffak etsin” dedi.

Yeni Merkeziniz Hayırlı Olsun

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni hizmet merkezinin hayırlı olması temennisinde bulunan Memiş, “Cemiyetimizin bundan sonra faaliyetlerini bu kadar nezih, bu kadar güzel bir ortamda faaliyetlerini sürdürecek olması Bayburt Belediyesi Başkanı olarak beni onurlandırıyor. İnşallah bu mekân sizlere hayırlı olur, bu nezih mekânda daha çok güzel hizmetlere imza atarsınız, atacağınıza da inanıyorum” diye konuştu.

Tamamlanan alt yapı çalışmalarından üst yapı çalışmalarına, hizmete sunulan tesislerden yapımı devam eden projelere birçok belediye çalışmalarını anlatan Belediye Başkanı Memiş şöyle devam etti:

Alt Yapı Çalışmaları

Her zaman ifade ettiğimiz gibi şehrimizin modern bir kent olma hüviyetine kavuşması için olmazsa olmaz olan altyapı problemi tamamıyla bitirilmiş durumdadır. 150 km. içme suyu, 23 km. yağmur suyu ve 125 km de kanalizasyon hattı ve bunların peşinden gelen yağmur bacaları, parsel bacaları ev bağlantıları vb. çalışmalar Allah’a çok şükür tamamlandı.

Yol ve Kaldırım Yapım Çalışmaları

Bayburt şehir merkezinde 23 km. yolu asfalt yol yaptık. Tabi biz bu asfalt yol çalışmasına başlarken Bayburt’ta altyapı çalışmalarında çekilen zorluklardan sonra büyük ve modern şehirlerde gördüğümüz, beğendiğimiz ve imrendiğimiz kalıcı asfaltı Bayburt’ta da uygulayacağımızı söylemiştik. Allah’a çok şükür yaptığımız çalışmalar tam da istediğimiz ve söylediğimiz gibi oldu. En modern şekilde, en kaliteli malzemesi ve işçiliği ile imalatları 13 cm kalınlığında yapılmış olan 23 km. asfalt, 50 bin metrekare bazalt ve granit malzemeden oluşan parke çalışması ve 100 bin metrekare küptaş uygulaması gerçekleştirdik. İnşallah bunlar test edilecek. Yapılan işlerin hepsi kontrole tabidir. Bu çalışmalar yapılırken son derece titizlik gösterildi. Bu çalışmaların doğru yapılabilmesi için Bayburt Belediyesi olarak elimizden gelen bütün imkânları buraya seferber ettik. Şehir merkezinde yaptığımız 23 km. asfalt yolun yanında mahallelerimizde de 90 kilometre yine asfalt çalışması gerçekleştirdik. Asfaltı olmayan cadde ve sokağımız yoktur.

Güneş Enerjisi Santrali

Güneş Enerjisi Santrali’ni Bayburt’umuza kavuşturduk. 4,5 megavat gücündeki GES projesi Bayburt için son derece önemli bir projedir. Bayburt Belediyesi 3 aylık bir sürede bu projeyi tamamladı. Bu proje ortalama yıllık 6 milyon KWS enerji üretmesi öngörülmüştü. 2017 Şubat ayında üretime başladığımız projede Allah’a çok şükür ki 7,5 milyon KWS üretimini geçti.

Park ve Bahçeler

Şehir parkımızın hemen yanında 50 bin metrekarelik bir alanda Bayburt için önemli olan 15 Temmuz Şehitler Parkı, Bayburt’umuza kazandırılmış oldu. Bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. 50 bin metrekare alan üzerinde son derece modern, son derece güzel Kaleardı Parkı’nı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Kaleardı mahallemize kazandırdığımız bu parkın içerisinde düğün salonu olarak da kullanabileceğimiz ama daha çok nikâh salonu olarak da kullanabileceğimiz bir tesisimiz de mevcuttur.

Saklı Cennet Tatil Köyü

Çoruh Nehri’nin kenarında Saklı Cennet dediğimiz alanda 25 tane evin tamamı dolu olarak çalıştı. Dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, misafirlerimiz son derece de memnun oldu. Buradaki sosyal donatı alanlarını daha da çoğaltarak ev sayısını artırarak burayı daha da modern bir tatil köyü olarak hizmete sunacağız.

Aile Yaşam Merkezi

Bayburt için son derece önemli olan Aile Yaşam Merkezi’ni hizmete sunduk. Merkezimizin içerisinde hukuk danışmanlığımız var, yaşam koçluğu hizmeti var, rehberlik servisimiz var, dini eğitim seminerlerimiz var, fitness salonumuz var. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü ile Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çok çeşitli alanlarda kurslarımız var, şuanda hâlihazırda aşçılık kursumuz var, el sanatları kursumuz var, kuaförlük kursumuz var. Bunlar değişken olarak sürekli de devam edecek. Aile Yaşam Merkezi halk eğitim merkezlerinin fonksiyonlarını da yerine getiren ama bunun dışında hanımlar için bir dinlenme mekânıdır. Bir hanım kardeşimizin burada hiç işi olmayabilir ama buraya gelip çayını kahvesini içebilir, televizyonunu izleyebilir, kitabını gazetesini okuyabilir. Bunun dışında çocuklar için de son derece dizayn edilmiş kapalı çocuk parkurumuz var. Hem engelli çocuklarımız için hem de engelli olmayan çocuklarımız için burada oyun alanımız var. Anne burada hizmet alıyorken çocuğu da görevliler nezaretinde burada vakit geçirebilir.

Yüzbaşı Agâh Bey Şehitliği

Şehit Osman Tepesi’nde bir konut projesi başlatılmıştı. 20 adet 170 metrekare ev, 30 tane de 60 metrekare evlerimiz var. Büyük evlerin tamamı satıldı. Küçük evler ise önümüzdeki sezonda satacağız. Bayburt Belediye Başkanı olarak Bayburt’ta bir şehitliğin yapılması gerektiği konusunda çok net bir kanaatim vardı. Bayburt için ayrı bir önemi ve anlamı olan Şehit Osman Tepesiyle özdeşleşsin diye bir şehitlik yaptık. Eksiklikleri oldu, bu eksikliklerde önümüzdeki yıl tamamlanacak. Milli ve manevi değerlerimizin zirve yaptığı bir şehitlik aynı zamanda da şehitliği ziyaret eden vatandaşlarımıza da bir mesire alanı oluşturarak önümüzdeki yıl tamamlanacaktır. İsmi de inşallah Yüzbaşı Agâh Bey Şehitliği olacak.

İmaret Tepe Sosyal Tesisleri

Bizden önceki bir dönemden kalan İmaret Tepe Projesi vardı, henüz tamamlanmamıştı. Bu proje de tamamlanarak Bayburt için modern bir tesis oldu. Dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, misafirlerimiz buradaki vatandaşlarımız için nezih bir mekân oldu. Bu tür mekânların Bayburt’ta çoğalması gerekiyor diye düşünüyorum.

Araç Parkuru

Bayburt Belediyesi olarak son üç yılda 10 milyon TL’lik bir araç parkuru oluşturduk. Bu rakamların içerisinde Bayburt Belediyesi’ne ait binek araç yoktur, tamamı iş makinesidir, kamyon ve kamyonettir. Bunların da korunabilmesi adına son derece modern araç parkı yaptık. Bildiğiniz gibi Bayburt’ta araçların kışın sabahları çalışma problemleri oluyor.

İstinat Duvarları

Mahallelerimizde bir eksiklik olan ve acil bir durum söz konusu olan istinat duvarları çok hızlı bir şekilde tamamlanmaya başlandı. 2018 yılı itibariyle de kalanlarını tamamlamaya devam edeceğiz. 21 Şubat Sanayi Sitesi’nin yapım aşamasından beri bir altyapı problemi vardı, ilk etapta kanalizasyon sorununun giderilmesi adına orda atık su arıtma tesisini kurduk.

Semt Sahaları

Mahallelerimizde iki adet Semt Sahası tamamlandı, 12 tanesi de çalışması başladı ama 2017 yılında yarım kaldı. Bunlar da inşallah 2018 yılında tamamlanacak. Burada çocuk oyun parkı ve yanında da semt sahasına önem verdik. Voleybol, futbol ve basketbol oynanacak. Bunların hepsi korunaklı olması ve farklılık arz etsin diye bahçe duvarı şeklinde kapalı olacak. Çocuk, oyun oynarken ailesi de yanında rahatlıkla beklesin diye oturma grupları olacak.

Isıtmalı Duraklar

Özellikle dolmuş kullanan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için 14 tane ısıtmalı durak şuanda Bayburt’umuza hizmet vermektedir. Ve bu duraklar son derece memnuniyet uyandırdı. Yine bu duraklarda vatandaşımız, öğrencimiz dolmuş beklerken okuması adına buralara ulusal gazetelerin yanında sizlerin eseri olan yerel gazeteleri koyuyoruz. Aynı zamanda kitaplarımız da var.

Otoparklar

Bayburt’ta otopark problemimiz vardı, inşallah Saray Bahçesi olarak bildiğimiz alanda otoparkımızı yaptık. Araçları her ne kadar üzerine park ettirsek de esas otopark olarak yaptığımız alt katında büyük şehirlerde AVM’Lerin altında gördüğümüz modern otoparkların aynısı yapılsın diye, eksiği kalmasın diye 1 aylık daha bir işimiz kaldı. İnşallah son derece modern 150 araçlık bir otopark üstü de bize biraz maliyetli olacak ama her zaman dediğimiz gibi, ‘Bayburtlu her zaman en iyisine layıktır’ düşüncesiyle son derece güzel olacak. Fonksiyonel olarak da son derece özel bir alan olarak kent meydanı olacak.

Yine Kadızade Mahallesi’nde tamamladığımız kapalı otoparkımız da 70 tane araca hizmet veriyor. Onun üzerinde de yine bir park yapacağız ama o Mahalle Parkı olacak. Yine orda oyun sahaları, çocuk parkları ve oturma grupları olarak tamamlanacak.

Ağaçlandırma Çalışmaları

2016 ve 2017 yıllarında Bayburt’ta çok ciddi bir ağaçlandırma çalışması yaptık, park ve orta refüjlerde rulo çim serimi yaptık, çiçek dikimleri gerçekleştirdik. Bunları artırarak da devam ettireceğiz. Bir de alışagelmişin dışında ağaç çeşitlerini Bayburt’a kazandırdık. Bayburt için olmazsa olmaz dediğimiz yeşili Bayburt’ta yaygınlaştırmak adına gayret ediyoruz.

Harabe Bina Yıkımları

Bayburt’ta 100’e yakın harabe bina yıktık. Bunlar tarihi özelliği olmayan tehlike ve görüntü kirliliği arz eden binalar. Yıkımını gerçekleştirdiğimiz virane binaların yerine Bayburt’a özgü evlerin yükselmesi yönünde çalışmalarımız var, alan yeterli değilse yeşil olarak kalması yönünde çalışmalarımız var.

Çoruh Nehri Projesi

Çoruh projesi Bayburt için hayati bir önem taşımaktadır. DSİ aracılığı ile yapılan bu proje son derece önemlidir. İnşallah 2018 yılında imalatı hızlı bir şekilde devam edecektir. DSİ Bölge Müdürümüzle bu projeyi masaya yatırdık. İnşallah bu proje hayat geçince Porsuk Çayı’nın Eskişehir’e kattıklarından kat be kat fazlasını Çoruh’la Bayburt’a katacağız.

Tarım Yerleşkesi

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesinde bir ilk olan 125 dönüm alan üzerinde kurduğumuz bir Tarım Yerleşkesi projemiz var. Bu proje Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) bünyasinde yürütüldü. Birinci etap olarak planladığımız projenin yüzde 60 fiziki alanı tamamlanmış oldu. Bu proje içerisinde tarım ve hayvancılık adına olması gereken her şey orada var. Kesimhane, hayvan pazarı, saman pazarı, yem bitkileri pazarı, hububat alım satım merkezleri, hububat depolama alanları, hayvan barınakları, hayvan hastanesi, veterinerlik hizmet binası ve sosyal tesisler olmak üzere birçok şey yer alacaktır.

2018’de Yeni Projelere İmza Atılacak

Proje aşamasında olan çalışmalarımız var, bunlar da 2018 ve 2019 yılında tamamlanacak olan çalışmalardır. Kaldırım çalışmalarımız yüzde 80 seviyesinde tamamlandı. Yollarımız yüzde 55 seviyesinde tamamlandı. Yol ve kaldırım çalışmalarımızın ikinci etap projemiz hazır, bunu da inşallah 2018 yılında tamamlayacağız.

Veli Şaban Mahallesi’nde çok katlı kapalı otopark projemiz var. Buda iş merkezi ve altı otopark şeklinde olacak. Sokak Sağlıklaştırması projemiz var. Bunun ihaleleri imzalandı. Kapalı Halk Pazarı projemiz var. Yeni Sanayi Sitesi yanında Ticaret Merkezi projemiz var. Bu inşaat malzemeleri başta olmak üzere benzeri ticaretle uğraşanlar için olacak.

Kentsel Dönüşümü inşallah Bayburt’ta yaptıracağız. Bunun yapılması gerekiyor. Eski Sanayi bölgesi birinci ve en temel problem. İkinci olarak Zahit, Veysel ve Karasakal mahallelerimizde çok katlı olmayan, iyi bir mimariyle, bütün evlerin Çoruh’u göreceği şekilde bir Kentsel Dönüşüm olmalı.

Bir İş Merkezi’nin Bayburt’ta olması gerekiyor. Bayburt Ortaokulu, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Askerlik Şubesi ve lojmanlarının olduğu bölgede İş Merkezi projemiz var. Bununla şunu amaçlıyoruz; Belediye binamız başta olmak üzere Çoruh nehri kenarındaki binaları en az iki kata indirmek istiyoruz.

Buradaki işyerlerini de projesini hazırladığımız İş Merkezi’ne kaydırmak istiyoruz. Cumhuriyet Caddesi’ndeki yükü biraz daha hafifleterek orayı gezilen, kalenin görüldüğü, oturup çay kahve içilebilecek, yöresel yemeklerin ikram edildiği mekânlar olarak görmek istiyoruz.

Bayburt’ta konuşulan meselelerden biri de Çoruh’ta yüzmek. Kopuz Köprüsü’nün bitiminde bu anlamda çalışmalarımız başladı. Giyinme soyunma ve duş alma yerleriyle de, altının kumuyla da inşallah önümüzdeki yüzme sezonuna açılacak.

Kültürhan Projesi, Maliye Bakanımızın özel bir projesidir. Onun talimatlarıyla Kaleardı Şehir Parkı’nın hemen yanında yapılacaktır. İhalesi yapılan ve son derece önemli olan projenin çalışmaları önümüzdeki sezon başlayacaktır.

Yıldız Garajı ve bulunduğu adanın restore edilmesi planladığımız çalışmalar arasındadır. Bunun bir sonraki adımı Ulu Cami ve Kasaplar Çarşısı olacak. Şehit Osman’daki Kır Kahvesi’nin yıkılıp orda Bayburt’un kimliği ile mütenasip ve kimliğimizi yansıtan bir Kır Kahvesi planlıyoruz. Abdulvehhap Gazi Türbesi’nin biraz aşağısında Bayburt Belediyesi’ne ait olup Orman İşletme Müdürlüğü’ne tahsis ettiğimiz alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Orda da oturma ve seyirlik bir mekân planlıyoruz. İnşallah 2018 yılında da bunu hayata geçirmiş olacağız.

Kitap Seferberliği Devam Ediyor

Bayburt’un güzelleşmesi, kentleşmesi adına yapılan bu çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da Bayburt’umuza yaptığımız bir takım hizmetlerimiz var. Bizleri gelecekte yönetecek olan gençlerin daha donanımlı olmaları adına, daha analitik düşünmeleri adına, daha eleştirel bakabilmeleri adına, daha nitelikli olmaları adına onların okumasını çok istiyorum. Bunun için de Bayburt merkez ve ilçelerindeki bütün liselerin kütüphanelerine ilk etapta 500’er adet kitap hediye ettik. Bu kitaplarda satılmayan, dipte köşede kalmış kitaplar değil, en çok satılanlar, en çok okunanlar ve en çok beğenilen kitaplardır. Bununla da biz yetinmedik; Gittiğimiz bütün okullarda çocuklarımızın bizden istediği kitapları onlarla buluşturduk. Çocuklar, ders çalışsın, oyun oynasın bunun yanında mutlaka okusunlar.

Sosyal Belediyecilik Çalışmaları

Tarihi değerlerimizin, kültürel mirasımızın korunması ve bilinmesi adına isteyen herkese Çanakkale gezileri düzenledik. Çanakkale’yi hepimiz okuduk ama bilmek yetmiyor görmek de gerekiyor. Çanakkale’ye gidiyorken Bilecik Söğütte kuruluş ve dirilişi öğrenmeleri adına buraya gitmelerini istiyoruz. Giden heyete dönerken de mutlaka İstanbul’a gidin diyoruz. İstanbul’u da anlatmakla olmaz, mutlaka görmek gerekiyor.

Bayburt’ta 90 tane kimsesiz bakıma muhtaç evimiz var. Bu evlerin temizlik ihtiyaçlarını, yemeklerini, bakımını, kuaförlük hizmetlerini Bayburt Belediyesi gerçekleştiriyor.

Bayburt’ta sporun sadece futbol olmadığını, salon sporlarının desteklenmesi, özellikle de bireysel sporlarda çocuklarımızın yanında olmak adına Bilek Güreşi Kulübünü Bayburt Belediyesi Bilek Güreşi Kulübü olarak uhdemize aldık. Tuğra Boks Kulübünü Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübü olarak uhdemize aldık. Bununla sporcularımızın sahipsiz olmadığını göstermek istedik. Sadece mevcut sporcuların korunmasından ziyade, o spora yönelen gençlerimizin önündeki engellerin kalkması adına da önemlidir. Yine bu bireysel sporlarda başarılı olan bütün kardeşlerimize çeşitli ödülleri hep takdim ettik. Bunu da devam ettiriyoruz.

Bayburt, daha güzel şeylere daha iyi şeylere layık. İnşallah Bayburt kadimden taşıdığı şehir kültürünü hem koruyacak hem de geleceğe modern bir şekilde gidecektir. Daha temiz, daha yaşanılabilir daha da güzel bir Bayburt. Bunun çalışmaları başladı; başlayan bir şey daha hızlı ilerler.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Bayburt Belediye Başkanı olarak, bir Bayburtlu olarak bütün bu konuştuğumuz çalışmaların tamamının şehrimize kazandırılmasında emeği olan Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Bey’e çok teşekkür ediyorum. Biz burada sadece merkezde yapılanları konuştuk. Köylerimizde de benzer çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bayburt siyasi tarihinin en avantajlı dönemini yaşıyor. Burada hepimize de sorumluluklar düşüyor. Bayburt Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluğu yerine getirmeye çalıştık. Belki yaptıklarımızın hepsini burada konuşamadık. Bayburt’ta hizmet için bir tünel açıldı. Biz bu tünele girdik. İnşallah bu daha hızlı bir şekilde devam edecek.

Bayburt’ta bu çalışmaları gerçekleştirirken gayreti ve emeği olan belediyemizin bütün elemanlarına teşekkür ediyorum. Yeri geldi gece çalıştılar, yeri geldi sabahlara kadar çalıştılar. Ve bu kararların alınıp uygulanmasında belediye meclis üyelerimizin hepsine sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Biz bütün kararlarımızı oy çokluğu ile değil, oy birliği ile aldık. Meclis üyelerimizin desteğini yanımızda hep hissettik. Onların desteği bizim daha rahat uygulamamızı sağladı. Bütün Bayburt halkına inanmalarından ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum. İl dışından gelen hemşehrilerimiz de büyük şehirlerle mukayese ettikleri çalışmalarımızı takdir ettiler. Yine içten ve samimi teşekkürlerimi siz basın mensubu arkadaşlarımıza sunuyorum. Meselelere ve çalışmalar hep olumlu baktınız. Eleştirilerinizi de medeni bir şekilde yaptınız.

Son olarak da en önemli ve özel teşekkürümüzü de Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyorum. Bu hizmetlerin hayat bulmasında son derece payı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün akademisyenlere, işadamlarına, siyasilerine yönelik bir olan ‘Unutmayın Bayburt Türkiye’dir’ ifadesi son derece önemli bir şey. 2011 yılında Bayburt’un ikici milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’dır demesi son derece önemlidir.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise, Başkan Memiş’le meclis üyelerine ziyaretlerinden ve Bayburt’ta gerçekleştirdikleri önemli hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Toplantının devamında Belediye Başkanı Mete Memiş, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.