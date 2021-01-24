BAŞKAN GÜLER: “VATANDAŞIN SAĞLIĞI TEHLİKDE”

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, kirli çeşmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Bayburt Halk Sağlığı Laboratuvarı, Ocak ayı su analiz sonuçlarını açıkladı. Analiz sonuçlarına göre, kirli 6 çeşmenin kirli olduğu tespit edildi. Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler de Bayburt’un kirli çeşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Güler şöyle söyledi:

“YETKİLİLER HAREKETE GEÇMELİ”

“Öğretmen Tokiler Çeşmesi, Çoruh Evler Çeşmesi, Kırkçeşmeler, Tarım Çeşmesi, Azap Ağa Çeşmesi Gordon Çeşmesi ne yazık ki kirli. Kaynaklarında çalışma yapılmayan, yarım asrı aşkın akan bu mahalle çeşmeleri bakımsız halde kalmaya devam ederse vatandaşların sağlığı büyük tehlikeye girecektir. Vatandaşın sağlığıyla oynamaya da kimsenin hakkı yoktur. O yüzden bir an önce kirli çeşmeler için harekete geçilmeli ve vatandaşın en temel ihtiyacı olan su ihtiyacının temini, güvenli ve sağlıklı bir şekilde karşılanmalıdır.”