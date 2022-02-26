Başkan Adayı Hüseyin Çeker’den BGC’ye ziyaret

Bayburt Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Odası, 3 Mart 2022 Perşembe günü 18. Olağan Genel Kurul kongresini yapacak. Başkan adayı Hüseyin Çeker, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, başkan adaylığını kamuoyuna duyurdu.

BAYBURTGÜNDEM- Adaylığa karar verdiği günden itibaren oda üyelerini ziyaret ettiğini ve odaya kayıtlı sektörlerin sorunlarını yerinde tespit ettiğini söyleyen Hüseyin Çeker, seçilmesi halinde çözüm odaklı bir anlayışla görev yapacağını ve tüm oda üyelerinin sorunlarına çözüm üreteceğini belirtti.



Kendisinin bir esnaf olduğunu ve oda üyelerinin yaşamış oldukları sorunların benzerlerini kendisinin de yaşadığını belirten Çeker, bu sorunlarla uğraşan biri olarak, çözüm yollarını da bildiğini aktardı.



Esnafına sahip çıkan, esnafı için çalışan ve mücadele eden bir oda hayalini gerçekleştireceğini söyleyen Çeker, “Esnaflarımızın en güçlü şekilde temsil edilebilmesini ve hak ettikleri değeri görebilecekleri bir yapıyı inşa etmek için çabalayacağız. İşveren ve işçiyi buluşturacak projelerimizle, sektörlerimizdeki en büyük sıkıntıları çözüp esnafımızın kanayan yaralarına merhem olacağız. Seçimden seçime değil belirli aralıklarla esnafımızla buluşup, sorunlara anında müdahale edeceğiz” dedi.



Oda üyelerinden destek isteyen Çeker, “Beni bu göreve layık görürseler, onlara arkalarında bir odanın var olduğunu hissettireceğim. Yapacağımız tüm işleri istişare yolu ile hayata geçireceğiz. Ben ve arkadaşlarım bu yola hizmet için çıktık” şeklinde konuştu



Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, ziyaretlerinden dolayı Hüseyin Çeker’e teşekkür ederek, başarılar diledi.