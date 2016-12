Başbakan’dan Havaalanı Müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt'ta toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt'ta toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Açılışı yapılacak ve temeli atılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Yıldırım, Bayburt ve Gümüşhane'nin ortak havalimanı olacak Salyazı Havalimanı'nın inşaatına da gelecek yıl başlanacağına işaret ederek, "Artık Bayburt havalanıyor, havadan yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.Yıldırım, konuşmasında yeni Anayasa ve başkanlık sistemini de en kısa zamanda getireceklerini belirterek, "Yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle bütün şer odaklarını yok edeceğiz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan programı sonrası beraberindeki Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak,Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’la birlikte Bayburt’a geldi. Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, milletvekilleri, siyasiler ve bürokratlar tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, Bayburt’a 105 milyon liralık yatırım müjdesi vererek Saat Kulesi meydanında temel atma ve toplu açılış programında konuştu. Bayburt'u, 'Anadolu'nun kalesi, yaylası, bir muhabbet deryası' olarak nitelendiren Yıldırım, "Bayburt, Türklerin Anadolu'daki ilk duraklarından biridir. Duduzar Dağı'nda yatan Abdulvehap Gazi'nin şehridir. Düşman işgaline karşı Kop Dağı'nda aslanlar gibi duran yiğitlerin şehridir. Bayburt, şehit kanlarıyla istiklaline kavuşmuş bir şehrimizdir." diye konuştu. Bayburt'un gönüllerinde çok ayrı, çok müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "2011 seçimlerinde kurucu genel başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yola çıkarken ilk mitingini Bayburt'ta yaptı. Buradan, Bayburt'tan 'Haydi Bismillah' diyerek yola çıktık. Büyük dönüşümün meşalesi ilk defa Bayburt'ta yakıldı.Bayburt, cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanımızı, ülke sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Yüzde 80 oyla cumhurbaşkanını seçtiniz. Bayburt, AK Parti'ye kurulduğu ilk günden itibaren en güçlü desteği verdi, vermeye devam ediyorsunuz." Başbakan Yıldırım, törenin yapıldığı alandaki binada, "Madem ki Bayburtluyuğ, başkanlığı istürük." ifadelerinin yer aldığı pankartı okuduktan sonra "İstürük mü?" diye sorarak, "Gadan alam, Bayburt.Bayburt bizi anladı, biz Bayburt'u anladık.Her zaman olduğu gibi sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bayburt'a 1 Kasım seçiminden önce geldiğini anımsatan Yıldırım, "Bayburt'a dedim ki 'Naci Bey'e sahap olunuz, Şahap'a sahap olun, siz sahap oldunuz." dedi. Yıldırım, alandaki vatandaşların, "Bayburt sizinle gurur duyuyor." sözleri üzerine, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." karşılığını verdi.Tören alanındaki bir pankartı işaret eden Yıldırım, "Bakın ne güzel yazmışsınız, 'Bir yanım Erzincan vermem Bayburt'u, yıkılsın Fetoş vermem reisi.' Bayburt'a yakışan da budur, size yakışan da budur." dedi.Konuşmasında yeni anayasa ve başkanlık sistemine vurgu yapan Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "14 yıl önce siz bu emaneti AK Partiye verdiniz. Sizden aldığımız güçle yola koyulduk. Darbecileri, teröristleri tedavülden kaldırıyoruz. Özgürlüğün alabildiğince geliştiği demokrasi yoludur. Artık eski Türkiye’ye dönüş yok. 15 Temmuz da bunu Bayburt gösterdi.Bayburt o gece Türkiye’ye sahip çıktı, bayrağına sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı, reisine sahip çıktı. Artık yeni Türkiye var. Bugün biz milletimizle birlikte en gür şekilde 'durmak yok yola devam' diyoruz Türkiye için. 14 yıldır sizden aldığımız güçle bütün odaklara karşı mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz. Kimse bizi bu onurlu mücadeleden alıkoyamaz. Yapacağımız anayasa değişikliği ve başkanlık sistemiyle bütün şer odaklarını bu ülke gündeminden tamamen çıkaracağız. Milli iradeye ne FETÖ, ne bölücü örgüt tehdit edemeyecek. Anayasa değişikliğiyle, millet iradesi, ekonomide, siyasette, hukukta kesintisiz güçlü bir şekilde tecelli edecek. Bu sistematik arızaları tamamen ortadan kaldıracağız. Bu anayasa değişimi çoktan geldi. Bayburt yeni anayasaya, başkanlık sistemine hazırmısınız?"Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları: "Türkiye'nin parasını Bayburtlu'ya emanet ettik" "Naci Bey (Ağbal), Maliye'nin başında...Hazine'nin başında, Türkiye'nin parasını ona emanet ettik ve Naci Ağbal Bayburtlu... Türkiye'nin parasını Bayburtlu'ya emanet ettik." "8 yeni barajın da temelini atıyoruz" "Türkiye'nin birçok vilayetini yeni başten inşa ettik.Sadece Bayburt'a 3 milyar lira yatırım yaptık. Devam eden projelerin maliyeti ise 1 milyar lira... Bayburt'a üniversite kazandırdık, bir tane hastane yaptık, bir tanesini de şimdi yapıyoruz. Bayburt'un içme suyu sorununu çözdük. 188 milyon lira tarım ve hayvancılığa destek yaptık. 4,5 milyon fidan diktik. 54 bin dönüm araziyi sulamaya açtık. Barajlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz.Bugün Bayburt ve ilçeleri için 8 yeni barajın da temelini atıyoruz.""Türkiye'nin birçok vilayetini yeni başten inşa ettik. Sadece Bayburt'a 3 milyar lira yatırım yaptık. Devam eden projelerin maliyeti ise 1 milyar lira... Bayburt'a üniversite kazandırdık, bir tane hastane yaptık, bir tanesini de şimdi yapıyoruz. Bayburt'un içme suyu sorununu çözdük. 188 milyon lira tarım ve hayvancılığa destek yaptık. 4,5 milyon fidan diktik.54 bin dönüm araziyi sulamaya açtık.Barajlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bugün Bayburt ve ilçeleri için 8 yeni barajın da temelini atıyoruz." "65 taş ocağının taşları bu merkezde işlenecek" "Kop Dağı'ndaki şehitliği milli park ilan ediyoruz. 2002 yılında Bayburt'ta bölünmüş yol yoktu. Bugün 75 kilometre bölünmüş yolu var. Tünellerle Bayburt'u Trabzon'a yaklaştırdık, şimdi de Erzurum'a yaklaştırıyoruz.Gümüşhane karayolları da devam ediyor. 35 milyon lira harcayarak doğal taş üretim merkezini tamamladık. Bayburt civarında 65 taş ocağının taşları bu merkezde işlenecek. Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm altyapısı da gelecek sene bitmiş olacak.AK Parti iktidara gelmeden önce Bayburt'ta söylenilen neydi? 'Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi.' Şimdi ne diyoruz? 'Bayburt Bayburt olalı böyle hizmet görmedi.' Helal olsun. Her şey Bayburt için, her şey Türkiye için, her şey Türk insanı için..." "Gelecek yıl havalmanının temelini atacağız" "Bütün çalışmalarımız sizi mutlu ve bahtiyar etmek içindir.Bugün 275 milyon değerindeki yeni tesislerin Bayburt'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Göletler, atık su tesisleri, taşklın önleme, dere ıslahları yeni orman yolları, 7 adet futbol sahası, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Eğitim Fakültesi ve öğrenci yurtlarının açılışını yapacağız... Kapalı spor salonu, baraj ve göletler, bazı kamu binalarının temel atma töreni yapıyoruz. Gelecek yıl havalmanının temelini atacağız. Salyazı Havalimanı ile Gümüşhane ile Bayburt'un ortak bir havalimanı olacak. Artık Bayburt havalanıyor, havadan yoluna devam ediyor." "Bizimle birlikte yürümeye var mısınız?" "Artık anayasa değişikliği ile millet irades ekonomide siyasette hukukta, kesintisizi güçlü bir şekilde tecelli edecek.Türkiye bütün bu yüklerini üzerinden atıp kendinden emin bir şekilde yoluna devam edecek. Geçmişte ağır bedel ödeten bu sistematik sorunların çözümü için gereken adımları da atacağız. Artık Türkiye'nin geleceği aydınlansın diyoruz.Bu yola çıkarken bizim güvencemiz sizlersiniz. Bize inanmaya, bizimle birlikte yürümeye var mısınız? Bayburtlular 2007 referandumunda yüzde 89, 2010 referandumunda yüzde 85'le "evet" dediler. Yeni anayasa ve başkanlık sisteminde de rekor kırarak yüzde 90 üzerinde 'evet' demeye var mısınız? Biz de sizin gönlünüzden ne geçiyorsa hepsine 'evet' diyoruz. Aramıza mesafe koymak isteyenler var ama onlar bilmiyor ki bu millet ile AK Parti arasına hiç ama hiç kimse giremez, girer mi? Bırakır mısınız? Biz milletten ayrı değiliz ki. Biz milletin ta kendisiyiz. Siyasetimiz millet siyaseti, hayallerimiz sizin hayallerinizdir. Kim bu ülkenin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmaya yeltenirse 15 Temmuz'da cevabını aldığı gibi yine de alacaktır." "Çağrılınca kuzu kuzu gidip ifade vereceksin" "Bu ülkenin yıllardır hizmetsiz bıraktıkları şehirlerine yatırım için gönderilen paraları teröre aktardılar, Devletin araçları ile hendekler açtıklar.Mahkeme soruştturmaya ifadeye çağırınca meydan okuyup gelmeyiz dediler. Bu ülkenin her vatandaşı mahkeme çağrınca gidip ifade veriyor. Siz niye gitmiyorsunuz. Siz büyükbabanın evlatlarımısınız. Türkiye hukuk devleti, hukuk önünde herkes eşit, kimsenin geçiş hakkı yok. Çağrılınca kuzu kuzu gidip ifade vereceksin. Yoksa olanlardan sonra şikayet etmeyeceksin. Kanun neyse o herkes için yapılır. Sen ifade vermiyorsan mahkeme dosyaya kapatacak hali yok. Gider ifadeni verirsin, beraat edersin ya da cezanı çekersin. AK Parti iktidardayken kapatma davası açtılar. Biz mahkemeyi tanımıyoruz mu dedik. Gittik hakkımızı aradık savunmamızı yaptık sonunda mahkeme de kararını verdi.Hukuk gereğini yapar." "Yol yakınken dönün bu yanlıştan" "HDP'liler diyor ki Meclis'e gitmeyeceğiz. Zaten çok da geldikleri yok ya! Ara sıra geliyorlar. Milliet vekilini seçip "git Meclis'e bizim işlerimizi takip, ihtiyacımız olan kanunları çıkar " diyor. Siz milletten vekalet aldınız, şimdi bu vekaletin gereğini yapmayacaksınız. Tıpkı okulu kıran öğrenci gibi... Ben gitmiyorum dersen, millete saygısız etmiş olursunuz, siz milli iradeyi tanımazsanız, millet de sizi tanımaz. Onun için yol yakınken bu yanlıştan dönün. Gelin Meclis'e her şeyi söyleyin. Mesele konuşmak değil, fikrini ifade etmek değil. Mesele Meclis'i teröre kalkan olarak kullanmaktır. Yol yakınken dönün bu yanlıştan.Gelin Meclis'e, ne diyecekseniz Meclis'te söyleyin. Şehirlere hendek kazmak, dağdakilere para yetiştirmek değil, millete hizmet etmek gerekir. İşinizi düzgün yapmazsanız yanlış yapan hesabını sonuna kadar verir, Türkiye bir hukuk devleti... Milletin dişinden tırnağından artırdığı vergileri toplayıp, silah için gönderenler elbetteki bunun karşılığını görecekler. Başka bir çaresi yok bu işin. Şimdi günümüzde anayasa değişikliği var.Daha güçlü bir Türkiye için bu değişikliği de yapacağız." Törenden notlar Binali Yıldırım, Başbakan olarak ilk kez Bayburt’u ziyaret etti. Törenin yapıldığı alanda, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın fotoğraflarının bulunduğu afişler ile Türk bayrağı yer aldı. Vatandaşlar, törenin yapıldığı alana ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Törenin yapıldığı alanın çevresindeki binalarda, "Biz Şahap’a sahap olduk, sen de Bayburt’ta sahap ol", "Oğul bali hoşgeldin", "Madem ki Bayburtluyuğ, başkanlık istürük", "Göz gördü gönül sevdi, aşkımıza Çoruğ şahit Binalim!" ifadelerinin yazılı olduğu bez afişler dikkati çekti. Alandaki vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Bayburt ve Türkiye genelinde yapılan yatırımları konu alan konuşmalarından bölümler dinletildi. Başbakan Yıldırım'ın yanına gelen 8 yaşındaki Ecrin Zeynep Pamukçu isimli kız çocuğu, sigara ile alkolün zararları ve bunların yasaklanması gerektiğine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine yazdığı mektubu verdi. Yıldırım'ın konuşmasının ardından yapımı tamamlanan tesisler kurdele kesilerek hizmete alınırken, telekonferans yoluyla Sarımeşe Barajı’nın temeli atıldı.Törene, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.