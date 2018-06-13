Bayburt ortaokulu önünde kurulan miting alanında Başbakan Binali Yıldırım halka hitap ediyor.

Bayburt ortaokulu önünde kurulan miting alanında Başbakan Binali Yıldırım halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Muharrem İnceye Gönderme yapan Bayburtlu Hemşerilerimiz,

Başbakan Binali Yıldırım “Bayburt’lu Metin’dir Temel’i Sağlamdır .Apoletini Sökemezsin” ,yazılı pankartlarla karşılandı.

Başban Yıldırım: Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz .Bayburtlu taş üstüne taş koyanı da,laf üstüne laf koyanı çok iyi bilir.Muhalefet adayları ayrı fakat şarkıları aynı.Ülke battı diye bas bas bağırıyorlar.Gözlerini kapatıp güneş yoktur diyorlar.Büyüme oranımız 7.4 oldu.Dünyada yine birinci olduk.

Yıldırım,Askeriyenin yerine Millet parkı yapılacağının Müjdesini verdi.Askeriyenin bir kısmını Üniversite kullanacak,büyük bir kısmını ise Millet bahçesi yapacağız dedi.

Askeri birliğin Arpalı beldesine taşınacağını ve tugay seviyesine çıkarılacağını ifade etti.3500 kişilik tugay olacak dedi.

Detaylar gelecek....