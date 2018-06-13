 ﻿
Başkan Memiş Belediye Personeli İftarda Bir Araya Geldi
Başkan Memiş Belediye Personeli İftarda Bir Araya Geldi
0
MEMUR MAAŞLARINDA SON DAKİKA!
MEMUR MAAŞLARINDA SON DAKİKA!
0
Kırklartepe Barajı inşaatında inceleme
Kırklartepe Barajı inşaatında inceleme
0
0
banner399

Başbakan Binali Yıldırım Bayburt Mitinginde..

Bayburt ortaokulu önünde kurulan miting alanında Başbakan Binali Yıldırım halka hitap ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım Bayburt Mitinginde..
13 Haziran 2018 Çarşamba 13:46

 Bayburt ortaokulu önünde kurulan miting alanında Başbakan Binali Yıldırım halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Muharrem İnceye Gönderme yapan Bayburtlu Hemşerilerimiz,

Başbakan Binali Yıldırım  “Bayburt’lu Metin’dir Temel’i Sağlamdır .Apoletini Sökemezsin” ,yazılı pankartlarla karşılandı.

Başban Yıldırım: Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz .Bayburtlu taş üstüne taş koyanı da,laf üstüne laf koyanı çok iyi bilir.Muhalefet adayları ayrı fakat şarkıları aynı.Ülke battı diye bas bas bağırıyorlar.Gözlerini kapatıp güneş yoktur diyorlar.Büyüme oranımız  7.4 oldu.Dünyada yine birinci olduk.

Yıldırım,Askeriyenin yerine Millet parkı yapılacağının Müjdesini verdi.Askeriyenin bir kısmını Üniversite kullanacak,büyük bir kısmını ise Millet bahçesi yapacağız dedi.

Askeri birliğin Arpalı beldesine taşınacağını  ve tugay seviyesine çıkarılacağını ifade etti.3500 kişilik tugay olacak dedi.

Detaylar gelecek....

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Ramazan ayında, İstanbul’da Bayburt’u yaşatan Stantlar son günlerinde…
Sonraki Haber
Başbakan Binali Yıldırım Bayburt Mitinginde..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.