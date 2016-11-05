BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’IN TEŞRİFLERİYLE BAYBURT’UN HASRETLE BEKLEDİĞİ BARAJ PROJELERİNİN TEMELİ ATILIYOR…

DÜZENLENECEK MERASİMLE ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NA AİT

15 TESİSİN TEMELİ ATILACAK, 3 TESİSİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK…

Başbakan Binali Yıldırımın teşrifleriyle Bayburt’ta düzenlenecek merasimle Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait 18 tesisin açılış ve temel atmaları gerçekleştirilecek. Tesisler arasında Bayburt’un yıllardır hasretle beklediği baraj projeleri de yer alıyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 6 Kasım Pazar günü gerçekleştireceği toplu temel atma ve açılış merasimine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal’da iştirak edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının Bayburt’ta tamamladıkları ve yapılmasını planladıkları tesislerin toplu açılış ve temel atmalarının gerçekleştirileceği merasimde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 18 adet tesisi bulunuyor.

Başbakan Yıldırım’ın iştirakıyla gerçekleştirilecek merasimde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Bayburt’ta inşa edeceği 15 adet tesisin temeli atılacak 3 adet tesisin ise açılışı yapılacak.

18 Tesisin Toplam Yatırım Bedeli 159 Milyon Lira

Toplam yatırım bedeli 159 milyon lira olan bu tesisler arasında Bayburt’un yıllardır hasretle beklediği baraj projeleri de bulunuyor. Valilik önünde saat 13.00’da gerçekleştirilecek merasimle temeli atılacak ve açılışı yapılacak 18 tesisin, 9’u baraj, 3 adedi sulama, 6 adedi ise taşkın koruma tesisinden oluşuyor.

Bu tesisler ile Bayburt’ta 16 bin 720 dekar zirai alana sulama suyu sağlanacak, 9 milyon metreküp su depolanacak ve Bayburt il merkezi ile 1,370 dekar arazi ve 5 yerleşim yeri taşkınlardan korunacak.

Bayburt’a Son 2 Yılda 447 Milyon TL’lik 62 Müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bayburt programı çerçevesinde ayrıca 15 Şubat 2015 tarihinde Bayburt’a verdiği 141 milyon TL’lik 24 müjdeye ilave olarak 306 milyon lira yatırım bedeline sahip 38 müjde daha verecek. Böylece son 2 yılda Bayburtlulara toplam 447 milyon TL’lik 62 müjde vermiş olacak.

Müjdeler arasında baraj, gölet sulaması, taşkın koruma tesisleri, ağaçlandırma, fidan üretimi, orman köylülerine kredi ve gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri, DKMP projeleri ile otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yer alıyor.



