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BAMSI BEYREK SEYİR TERASI İÇİN İLK KAZMA VURULDU

Bayburt’un çehresini değiştirecek projelere bir bir imza atan Bayburt Belediyesi bir projeyi daha hayata geçirdi.

BAMSI BEYREK SEYİR TERASI İÇİN İLK KAZMA VURULDU
11 Nisan 2022 Pazartesi 16:48

BAYBURTGÜNDEM-  Dede Korkut Hikâyelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt’un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek’in adını taşıyan seyir terası projesinde ilk kazma vuruldu.

Yapım çalışmaları başlayan proje kapsamında Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa edilecek.

Her şeyiyle komplike bir yapıya sahip olacak projede ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zepline macera parkı da yer alacak.

Yaklaşık 3 Milyon TL maliyetli proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bir projeyi daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “ Bayburt’umuz için yenilikler yapmaya ve ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu projenin KUDAKA tarafından onaylanmasının ardından ihalesini gerçekleştirerek yapımına başladık. Çok güzel bir proje, yaşlısıyla genciyle toplumumuzun tüm yaş gruplarına hitap ediyor.  Hemşehrilerimiz proje tamamlandığında Duduzar dağı eteklerinde seyir terasından Bayburt’un eşsiz manzarasını izlerken kır kahvesinde çaylarını yudumlayabilecekler. Ayrıca doğayla iç içe bir parkurda yürüyüş yaparken zepline macera parkında adrenalin dolu anlar yaşayacaklar. İfadelerini kullandı. 

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