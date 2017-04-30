Balkanlara Hüzünlü veda,İzmir Kitap Fuarında imza günüyle tanıtıldı.

22.İzmir Kitap Fuarında ,Atilla Güler Balkanlara Hüzünlü veda adlı kitabını tanıttı.

İzmir kitap fuarında imza günü düzenleyen Hemşerimiz Atilla Güler “Balkanlara Hüzünlü veda”adlı eserini Vatandaşla buluşturdu.imza gününde kitabını imzalayan güleri hemşerilerimiz yalnız bırakmadılar. Gülere Alibi Yayıncılık Genel Md. Murat Tulga fuar katılım şilti takdim etti.

Balkanlara hüzünlü veda 1912-1913 Yıllarında Balkan göçü sırasında yaşananlara ışık tutan bir eser.

Balkanlara Hüzünlü veda

Balkan Harbi; tarihe Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki hezimeti olarak geçmiş ve toplumda her yönüyle büyük yıkıntılara neden olmuştur.

Bu kitapta, Balkan Harbi: 1789 tarihindeki Fransız İhtilali’nden başlayarak ihtilalin başka devletlerin egemenliği altında yaşayan uluslarda yarattığı etkiler, Balkanlara egemen olmak isteyen Avrupalı büyük devletlerin çıkar çatışmaları ve bu yöndeki gayretleri, muhteşem Osmanlı ordusunun tarihinde hiçbir dönemde görülmeyen ancak bu savaşta bazı cephelerde yapılan muharebelerde panik halinde cepheden topluca geriye doğru kaçışın sebepleriyle, savaşın sonuçlarının Osmanlı İmparatorluğu, Balkan devletleri ve bölgeye egemen olma gayretindeki Avrupalı büyük devletlere yansımalarını ve alınacak dersleri gerçek tarihi belge ve dokümanlara dayanılarak anlatılmaktadır.

Bir cihan imparatorluğunun ortadan kalkması için içeride siyasetçileri ve her kademedeki bir grup ordu mensubunun acımasız çekişmelerini; dışarıda ise kendisini Osmanlı’nın dostu olarak tanıtıp sonrasında sırtımızdan hançerleyen Avrupalı büyük devletlerin politik oyunlarını acıyla ve hayıflanarak okuyacak ve sorumluları vicdanlarınızda yargılayacaksınız.