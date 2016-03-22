BAKSI MÜZESİNE HELİKOPTER PİSTİ

Bayburt Merkeze 45 km uzaklıktaki Bayraktar Köyün de sanat üzerine Prof.Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı müzesini ziyaret eden vali Yusuf Odabaş, Baksı müzesinin bulunduğu alana yapılması planlanan helikopter pistinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Müzenin kurucusu Prof.Dr. Hüsamettin Koçan ile birlikte pist alanında incelemelerde bulunan Vali Odabaş’a Hüsamettin Koçan tarafından proje hakkında bilgi verildi.

Müze alanındaki incelemelerini tamamlayan sayın vali merkeze bağlı olan Bayraktan köyünü ziyaret ederek köyde incelemelerde bulundu.

Köy muhtarından köyün sorun ve taleplerini dinleyen Vali Yusuf Odabaş ziyaretlerini tamamladıktan sonra Bayraktar köyünden ayrıldı.





