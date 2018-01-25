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Baksı Müzesi, EMITT Fauarı’nda

Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan, 2018 yılında turizm alanını etkinlik olarak genişleterek Baksı Müzesi’ni aynı zamanda bir alışveriş noktası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Baksı Müzesi, EMITT Fauarı’nda
25 Ocak 2018 Perşembe 18:03
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Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan, 2018 yılında turizm alanını etkinlik olarak genişleterek Baksı Müzesi’ni aynı zamanda bir alışveriş noktası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini alan Baksı Müzesi, müzede üretilen ürünleri sergiliyor. Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, Bayburt Postası’na yaptığı açıklamada, 2018 yılında EMITT Fuarı’nın yanı sıra ‘Eysen Mays’ etkinliğinde de yer alacaklarını belirterek, “Bu yıl iki turizm fuarına katılıyoruz. Birincisi EMITT, buradaki bizim maksadımız, uluslararası ortamda, Bayburt’un ve Baksı’nın, bililirliğini yükseltmek, bu adım adım gidecek birşey. Bunun hemen arkasından, ‘Eysen Mays’ diye bir fuar var, o kongre turizmi yapan bir fuar, ona katılacağız. Bu sene turizm alanını etkinlik olarak genişletme kararımız var. Orada da mümkünse, bizim üretimimiz olan objeleri bu işin içerisine katarak, belki bu turizmi, gidip ziyaret edip ayrılmak değil, aynı zamanda bir alışveriş noktası haline getirmek gibi bir amacımız var” dedi.

Bu tür fuarların Bayburt’a ve Baksı Müzesi’ne olan ilgiyi artıracağını beliten Koçan, “Bu tepenin üstünde olmayı vurgulayan birşey bu, uzakta olmayı vurgulayan birşey bu, çağıran birşey, burada bir çeşitlilik var, yayınlarımızla, tasarımlarımızla, bu tür etkinlikler bize yönelik, Bayburt’a yönelik, bölgeye yönelik turizm ilgisini yoğunlaştıracaktır. Yavaş yavaş zaten tur şirketleri ile temeslarımız başlıyor. Bu temaslar sonucunda da iyi bir noktaya ulaşacağımızı düşüncesindeyim” diye konuştu. 85 ülkeden Bin 65 markanın katılımıyla gerçekleşen EMITT fuarında yerini alan Baksı Müzesi 2. Hol, D 230'da 28 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayayacak.




 

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