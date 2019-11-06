Baksı Müzesi’nin yeni bir gelecek inşa etmek amacıyla düzenlediği, “Öğrenci Şenliği” kapsamında seçilen çalışmalar bu sene 10 Kasım’a kadar TÜYAP’ta gerçekleşecek Sanat Fuarı’nda sergileniyor.

Baksı Müzesi, kurulu olduğu Bayburt ve çevre illerdeki yetenekli öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunarak ve bölge insanının yeteneklerini sanat ve tasarım için yönlendirerek özgün bireylerin potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Baksı Müzesi’nin yeni bir gelecek inşa etmek amacıyla düzenlediği, “Öğrenci Şenliği” kapsamında seçilen çalışmalar bu sene 10 Kasım’a kadar TÜYAP’ta gerçekleşecek Sanat Fuarı’nda sergilenecek.

Yedi yıldır üst üste düzenlediği Öğrenci Şenliği ile çocuklara sanat sevgisini küçük yaşlarda aşılamaya devam eden Baksı Müzesi, bu seneki Öğrenci Şenliği kapsamında seçilen çalışmaları 10 Kasım’a kadar TÜYAP'ta gerçekleşecek 29. Artist İstanbul Sanat Fuarı’nda, 8 numaralı salon 815 numaralı stantta sanatseverlerle buluşturacak.

"Çocukların ufukları gelişiyor"

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Öğrenci Şenliği ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Öğrenci sanat şenliği sergisi bir önermedir, bir gelecek arayışıdır ve müdahale edilmemiş öğrencinin yaratıcı enerjisini yansıtmaktadır. Sergide çeşitli teknikler ve üç boyutlu işlerin yer alışı, öğrencilerin malzeme dağarcıklarının ne kadar geniş ve sınırsız olduğunu profesyonel bir ortamda izleyici ile paylaşmaktadır. Bu sergi, yetenek eğitimi konusunda farklı tartışmaların gündeme geldiği şu günlerde, eğitim sistemimiz ve sivil toplumun yapabilirliği açısından kayda değer veriler sunma görevi de üstlenmektedir. Çocuklarımızın birbirinden yaratıcı eserlerinin farklı vizyonlara ufuk açılmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum.

Baksı Müzesi hakkında

Bayburt'ta, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine kurulu olan Baksı Müzesi, sanat dünyasına yeni öneriler sunuyor.

Çağdaş sanatın şehir merkezlerine olan bağımlılığını, kültür ve üretim, sanat ve zanaat, geleneksel ve çağdaş arasındaki ilişkileri sorguluyor. Baksı Müzesi zengin bir çağdaş sanat koleksiyonu, halk resimleri koleksiyonu, cam altı, dokuma ve etnografik malzeme koleksiyonuna sahiptir. Müze, sanatçılar ve araştırmacılar için geleneksel sanatla çağdaş sanatı buluşturan özgün bir kültürel etkileşim merkezi olma misyonu üstleniyor ve çağdaş yaşamın şehir merkezlerine hapsolmasına karşı durarak, merkezin çevreden algılanmasını öneriyor.

Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve eğitimci Hüsamettin Koçan'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü.

Kapılarını 2010 yılında açan Baksı'yı, bugüne kadar yaklaşık 200 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Baksı Müzesi, interdisipliner bir müze olarak; kültür turizmi, kadın istihdamı, çocuk şenliği gibi etkinliklere ilaveten müzik alanında da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Müze bünyesinde 10.000 kitaplık kütüphane, 150 kişilik konferans salonu, 750 kişilik amfitiyatro, konuk evi, atölyeler, sergi salonları, depo müze ve helikopter pisti bulunmaktadır. 2019 yılında başlayan Kadın İstihdam Merkezi'nin inşaatının ise önümüzdeki sene tamamlanması hedeflenmektedir.