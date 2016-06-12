Baksı Kültür Sanat Vakfında Öğrenci sanat şenliği

Bayburt'taki Baksı Müzesi'nin kurucusu Hüsamettin Koçan, "Önümüzdeki yıllarda bu bölgeden önemli sanatçılar, tasarımcılar, ressamlar, heykeltraşlar, mimarlar, modacılar çıkacak." dedi.

Baksı Kültür Sanat Vakfınca yetenekli öğrencilerin eğitimine destek amacıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Bayburt Öğrenci Sanat Şenliği"nin kapanış programı düzenlendi.Koçan, müzenin konferans salonundaki programda, etkinliği, Türkiye'de son günlerde yaşanan acılar nedeniyle şenlik havasında yapmadıklarını söyledi.Çocuklara yönelik bu etkinliğin, kendileri için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Koçan, "Bizim alanımız sanat ve bu bölge insanı da yetenekli. Bu proje, bölge insanının daha çok küçük yaşta yeteneklerinin tespit edilmesi, onlara sahip çıkılması ve onların desteklenmesinden ibaret." diye konuştu.Projenin geleceğiyle ilgili hayalleri bulunduğunu dile getiren Koçan, "Önümüzdeki yıllarda bu bölgeden Türkiye ve dünyada önemli sanatçılar, tasarımcılar, ressamlar, heykeltraşlar, mimarlar, modacılar çıkacak diye düşünüyorum. Buna kesinlikle inanıyorum. Çünkü bölge insanı, yetenekleri desteklendiği takdirde olağanüstü başarılar elde ediyor." dedi.Bu duruma hem kendisinin hem de arkadaşlarının tanıklık ettiğini anlatan Koçan, "Onun için bu, geleceği olan bir proje. Bu, Türkiye ve dünyaya bu bölgeden yaratıcılık mesajları verecek bir proje. Onun için çok memnunum." ifadelerini kullandı.Bayburt genelinde uyguladıkları projeyi çevre illere de yaymak istediklerini bildiren Koçan, şunları kaydetti:"Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin. Büyük bir proje haline getirmek istiyoruz. Bizim hayalimiz sadece Bayburt'ta değil, bütün bölgede burs vermek ve bunu kurumsallaştırarak bir yetenek akademisine dönüştürmek. Bununla ilgili artık yeteri kadar birikimimiz var. Bu birikimlerle bunu başarırız diye düşünüyoruz."Program, atölye çalışmalarına katılan 24 öğrenci ile burs kazananlara sertifikalarının verilmesi ve atölyelerin gezilmesiyle sona erdi.