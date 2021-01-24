Baksı Kültür Sanat Vakfı “Bayburt Halk Müziği” projesini hayata geçiriyor..

Baksı Kültür Sanat Vakfı bu kez “müzik arkeolojisi”ne girişiyor ve “Bayburt Halk Müziği” projesini hayata geçiriyor. Bayburt şehrinin kaybolmakta olan müzik kültürünü bütüncül bir yaklaşımla ele almayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan projenin ilk iki ürünü, birbirini tamamlayan bir kitap ve bir CD...

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Müzesi ile çıktığı “geleneği gelecekle buluşturma” yolculuğuna yeni bir etap daha ekliyor. “Bayburt Halk Müziği” projesi şehrin arşivlerde unutulan, ilgisizliğe terk edilen müzik varlığını anımsatmayı ve yeniden erişilebilir kılmayı hedefliyor. Proje kapsamında, müzik araştırmacısı Melih Duygulu’nun kaleme aldığı “Bayburt Halk Müziği” adlı kitap, Bayburt’un Cumhuriyet dönemindeki müzik ortamını ve halk müziği üretimini tüm yönleriyle ortaya koyuyor. “İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvarında yer alan ve radyo arşivleri ile bestecilerin ikinci, üçüncü kuşak yakınlarından derlenen eski kayıtlardan oluşuyor.



Geydim çarıklarımı gel bağla bağlarını, terk ettim gidiyorum Bayburt’un dağlarını

Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, “Bayburt Halk Müziği” projesini “yitirilmekte olan bir geleneği gelecek kuşaklara aktarma görevi” olarak tanımlıyor ve şunları söylüyor: “Bayburt müzik dünyası, farklı kaynaklardan beslenebilmiş güçlü bir geleneğe sahiptir. Ancak mevcut malzeme bilimsel yöntemler ile derlenip arşivlenmediği için son derece dağınık ve sorunlu bir durumda idi. Bunun için geniş bir zaman dilimine yayılan, zorlu bir çalışma yapıldı. Pek çok kişinin emeğiyle, titizlikle gerçekleşen bu çalışmanın yalnızca Bayburtlular’a ya da müzik araştırmacılarına değil, halk müziğine ilgi duyan herkese seslenmesini umuyoruz.”





Bayburt’un ince yolunda, bir ayva buldum dalında, o yar benim hayalımda halımda

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu olan ve MSÜ Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yapan Melih Duygulu’nun hazırladığı, Aydın Doğan Vakfı’nın katkılarıyla yayınlanan “Bayburt Halk Müziği” kitabında, yöresel türkülerin temaları, tür ve şekil özellikleri, ezgilerin müzikal yapısı, varyantları, müziğin icra mekânları, kullanılan çalgılar, halk oyunlarına eşlik eden müzikler, âşıklık geleneği, Bayburtlu ozan ve müzisyenler, Bayburt halk müziği derlemeleri ve türkü notaları yer alıyor. Bu notalar, en eskisi 1929, en yenisi 1978 yılına ait eski kayıtlar dinlenerek yazılmış. Kitaba eşlik eden sararmış arşiv fotoğrafları ise yalnızca müzik mekânlarına ve sanatçılarına değil, aynı zamanda dönemin sosyal yaşamına da ışık tutuyor.



Söyleyim Bayburt’un vasfı halini

“Bayburt Halk Müziği” projesinin koordinatörü Ahmet Çağıldak “İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması için çok boyutlu ve derinlemesine bir araştırma yapıldığını vurguluyor. Çağıldak, “Bayburt halk müziği repertuvarının 100’den fazla eserinin ne yazık ki pek azının eski kayıtlarını elde edebildik. Bu kayıtları çeşitli kaynaklardan araştırıp biraraya getirmek, stüdyoda, dinlenebilecek hale getirmek olağanüstü emek, zaman ve özveri isteyen bir iş oldu,” diyor. Danışmanlığını Bülent Ortaçgil, İhsan Apça, Erkan Oğur, Hasan Saltık ve Sercan Yılmaz ‘ın üstlendiği albümün ses tamiri ve stüdyo işlemlerini İhsan Apça, yapımını ise Kalan Müzik gerçekleştirdi.



Künye

BAYBURT HALK MÜZİĞİ

Yazar: Melih Duygulu

Editör: Ahmet Çağıldak

Proje Danışmanları: Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Hasan Saltık

Baksı Kültür Sanat Vakfı Yayınları,

Eylül 2020 218 sayfa / 19 x 23,5 cm ISBN – 978-605-66341-7-8

Kitap ve CD’ler Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan temin edilebilir ([email protected]).



