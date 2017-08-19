BAKANLARDAN BELEDİYE ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve Bayburt’un Kentsel Dönüşüm konusunu değerlendirmek üzere Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bayburt Belediyesi’nin çalışmalarından övgüyle bahsettiler.

Bayburt Belediyesi’nde gerçekleşen Kentsel Dönüşüm toplantısının ardından kaldırım ve yol çalışmaları tamamlanan Turan, Şair Zihni, Sebahattin Savacı ve Şair Celali caddelerini inceleyen Bakanlar Ağbal ve Özhaseki, yapılan çalışmaları takdir ettiler.

Daha sonra çalışması devam eden aynı bölgedeki diğer caddelere geçen Bakanlar ve beraberlerindeki heyet, buralardaki çalışmaları inceleyerek Başkan Memiş ve çalışanlara verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Geçtikleri caddelerdeki esnafla da görüşen Bakanlar Ağbal ve Özhaseki, onlara bol kazançlar diledi. Bir çayevinde çay molası veren Bakanlar, ikindi namazı için tarihi Ulu Camii’ne geçti. Namazın ardından yine Bayburt Belediyesi’nin yol ve kaldırım çalışması yürüttüğü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yürüyüş yaparak çalışmaları inceleyen Bakanlar, Yıldız Garajı’na geçerek burada da incelemede bulundular. Burayla ilgili yapılan sokak sağlıklaştırması projesi hakkında Bayburt Belediyesi Başkanı Memiş tarafından Bakanlar Ağbal ve Öshaseki’ye bilgi verildi.

Nasıl Yol İzleyeceğimizi Kararlaştırdık

Bakanlar Ağbal ile Özhaseki ve beraberindeki heyet, daha sonra Bayburt Valiliği’ne geçti. Burada bir basın açıklaması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bayburt’a yapılacak olan kentsel dönüşüm hususunda çalışma yapabilmek, Bayburt’u kadim kimliği ile kavuşturmak amacıyla Bayburt’a geldiğini söyledi.

Bayburt Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya değinen Bakan Özhaseki, “Belediye başkanımızın ev sahipliğinde yaptığımız toplantılarda hangi mahallelerde dönüşüm yapacağımızı, oralarda nasıl yol izleyeceğimizi kararlaştırdık. Sonra da çarşı içerisinde özellikle esnaf arkadaşlarımızın bulunduğu yerlerde sokak sağlıklaştırma projesini yerinde gördük. O bölgede yapılacak binaların cephe çalışmaları hususunda da fikir teatisinde bulundum” diye konuştu.

Belediye Başkanımız Çok Çalışıyor, Gayret Ediyor

“Değerli başkanımızı da tebrik ediyoruz büyük bir gayretin içerisinde, çalışıyor, gayret ediyor, bizde yardımcı olacağız” ifadelerini kullanan Bakan Özhaseki, Bayburt’un coğrafi konumuna değinerek, şöyle devam etti:

“Aslında bulunduğu coğrafya itibariyle Bayburt’umuz bir taraftan butik bir şehir, küçük bir şehir gibi gözükse de coğrafi ve tabii güzellikler açısından hiçbir ilin kolay kolay sahip olamayacağı bir nimete sahip. İçerisinden bir güzel nehir akıyor, etrafta yamaçlar var ve bu güzelliği de bizim aslında insanoğlu olarak daha da hoş hale getirmemiz lazım”

Belediye Başkanımız Doğru Yerlerden Başlamış

“Zamanında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığım sırasında Erciyes’te yaptığım projelerde gezdirdiğim insanların bir kısmı batından geldiklerinde şöyle söylemişlerdi, burada Cenabı Allah ne vermişse mükemmel vermiş ama insan eliyle ne yapılmışsa hepsi çirkin olmuş demiştiler. Doğrusu insan eliyle yapılanlar etrafa baktığımızda yürek kaldırıyor. Doğru bir yapılaşma değil, doğru bir planlama değil, belediye başkanımızın işi zor, epeyce uğraşması lazım ama doğru yerlerden başlamış iyi işler yapmış. Bize gösterdiği bölgelerde kentsel dönüşümleri bizde bakanlık olarak elimizden geldiğince destekleyip yapacağız.”

Bayburtlu Hemşehrilerimiz Belediye Başkanımıza Güvensinler

“Ortaya çok güzel projeler çıkacak. Burada benim özellikle Bayburtlu hemşerilerimizden istirhamım, ricam; başkanımızın ortaya koyacağı bu projelerde Bayburtlu hemşerilerimiz yardımcı olsunlar, destek versinler, güvensinler. Çünkü arkasında hükümet olarak biz varız. En başta Bayburt’umuzun Maliye Bakanı var. Paranın başında, maliyenin başında, sonuna kadarda zaten Bayburt için elinden geleni yapıyor.”

Bayburt Turizm Merkezi Olacak

Doğrusu burada çıkacak projelerle Bayburt’umuz bir turizm destinasyon merkezi olacak diye düşünüyorum. Yeter ki doğru projelendirelim, aynı şekilde çalışıp bu proje üzerinde ısrar edelim. Sonucunda da ortaya çıkacak proje hakikaten bütün Bayburt’un seveceği ve sonunda da ekonomik olarak getirisi olacağı bir durum oluşacak diye düşünüyorum. Bu vesile ile ben buraya kadar beni davet eden ev sahipliği yapan değerli bakanımıza, sayın valimize milletvekilimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Tecrübelerinden İstifade Ettik

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise yaptığı konuşmada Bayburt’a teşriflerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere Bayburt’taki kentsel dönüşüm ve Bayburt’un değişimine ilişkin görüşmeler yaptık. Kendisinin bu konuda tecrübesi gerçekten hepimizin takdir ettiği bir tecrübe. Bugün toplantılar sırasında bizlere vermiş olduğu ufukla, vizyonla gerçekten Bayburt’u değiştirecek, dönüştürecek ve yeşil Bayburt, kültür şehri Bayburt diyeceğiz.”

Çok Hızlı Bir Şekilde Projelere Girişeceğiz

“Bayburt turizm şehri olacak şekilde önemli projeleri tek tek konuşma imkânını bulduk. Sayın Bakanımızdan Allah razı olsun. Kendisi bakanlık olarak sonuna kadar bu projelerin destekçisi olacaklarını ifade ettiler. Buda bizi son derece memnun etti. İnşallah bugün bize söylemiş olduğu, ifade etmiş olduğu vizyon çerçevesinde, çok hızlı bir şekilde projelere girişeceğiz ve inşallah Bayburt’ta hepimizin hayal ettiği bu güzel Çoruh’un kenarındaki oluşturmak istediğimiz silueti de hep beraber yapacağız.”

Projeleri Tek Tek Hayata Geçireceğiz

“Bugün sadece kendisi gelmediler, yanında ekibiyle beraber buraya geldiler. Ben ekipteki arkadaşlara da, genel müdürümüze de, danışman arkadaşlarımıza, bölge müdürümüze de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sayın bakanımızın bugün ortaya koyduğu hedef çerçevesinde başkanımızın gayretleri olacak. Tabi ki bizde kendisinin destekçisi olacağız ve bu sayede inşallah Bayburt’ta bu projeleri tek tek hayata geçireceğiz.”

Bakanlar Ağbal ve Özhaseki’ye Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, BTSO Başkanı İbrahim Yumak, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Tekinsoy, İlkbank Trabzon Bölge Müdürü Salih Devran, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.