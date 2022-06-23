Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıda arazi toplulaştırma çalışmalarında yaşanan sorunlar ele alındı.
Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıda arazi toplulaştırma çalışmalarında yaşanan sorunlar ele alındı.
0
Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanlığı'nda yeni atama gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanlığı'nda yeni atama gerçekleştirildi.
0
Kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu il milli eğitim müdürlüğü oldu
Kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu il milli eğitim müdürlüğü oldu
0
Özel Eğitim Konfederasyonu, Konfederasyona Dönüşüm Sürecimizde Genişletilmiş İl Başkanları Buluşma Toplantısı, Van Uygulama Oteli Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Özel Eğitim Konfederasyonu, Konfederasyona Dönüşüm Sürecimizde Genişletilmiş İl Başkanları Buluşma Toplantısı, Van Uygulama Oteli Konferans salonunda gerçekleştirildi.
0

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesini Ziyaret Etti
23 Haziran 2022 Perşembe 14:31

BAYBURTGÜNDEM-  Avrupa Müze Forumu tarafından 2021 Yılı Silletto Ödülü’ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı ağırladı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bayburt merkezinde gerçekleştirdiği programların ardından Bayburt’ta Avrupa Ödüllü iki müzeden biri konumundaki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne hareket etti. Beşpınar Köyü’ndeki müzeye gelişinde Alpaslan, yaklaşık bir kilometre mesafede müze kurucusu ve aynı zamanda iş insanı Kenan Yavuz tarafından davul zurna ile karşılandı. Yavuz’un klasik aracı ile öncülük ettiği Alpaslan’ın korteji, davul zurna eşliğinde müze yerleşkesine geldi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ile beraberindeki heyete, Yavuz rehberliğinde müzedeki sergi salonları ile ziyarete açık alanlar dolaştırıldı. Su değirmeni başında hatıra fotoğrafı çektiren Alpaslan, tarihi köy evinde sedire oturdu, köy meydanında çayını yudumladı. Bayburt kuşuna kulak veren Bakan Alpaslan, Loru Han’da kırman tavan hakkında Vali Epcim’den bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, hayranlığını övgüsüyle dile getirdiği müze hakkında “Dünyaya mal olan bu örnek müzenin, hizmetkârı olduğumuz kadim kültürümüzün taşıyıcı kolonlarından biri olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yavuz’a tebriklerini bildiren Alpaslan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni elde ettiği başarı dolayısıyla da ayrıca tebrik etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Loru Han’da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından programına devam etmek üzere ziyaretini sonlandırdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a, Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı eşlik etti.   

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
“Gözlemevi” Sergisi Baksı Müzesi'nde Ziyarete Açıldı
“Gözlemevi” Sergisi Baksı Müzesi'nde Ziyarete Açıldı
0
İL Jandarmadan Kenevir Operasyonu
İL Jandarmadan Kenevir Operasyonu
0
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bayburt Valiliği’ni Ziyaret Etti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bayburt Valiliği’ni Ziyaret Etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.