Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Avrupa Müze Forumu tarafından 2021 Yılı Silletto Ödülü’ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı ağırladı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bayburt merkezinde gerçekleştirdiği programların ardından Bayburt’ta Avrupa Ödüllü iki müzeden biri konumundaki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne hareket etti. Beşpınar Köyü’ndeki müzeye gelişinde Alpaslan, yaklaşık bir kilometre mesafede müze kurucusu ve aynı zamanda iş insanı Kenan Yavuz tarafından davul zurna ile karşılandı. Yavuz’un klasik aracı ile öncülük ettiği Alpaslan’ın korteji, davul zurna eşliğinde müze yerleşkesine geldi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ile beraberindeki heyete, Yavuz rehberliğinde müzedeki sergi salonları ile ziyarete açık alanlar dolaştırıldı. Su değirmeni başında hatıra fotoğrafı çektiren Alpaslan, tarihi köy evinde sedire oturdu, köy meydanında çayını yudumladı. Bayburt kuşuna kulak veren Bakan Alpaslan, Loru Han’da kırman tavan hakkında Vali Epcim’den bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, hayranlığını övgüsüyle dile getirdiği müze hakkında “Dünyaya mal olan bu örnek müzenin, hizmetkârı olduğumuz kadim kültürümüzün taşıyıcı kolonlarından biri olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yavuz’a tebriklerini bildiren Alpaslan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni elde ettiği başarı dolayısıyla da ayrıca tebrik etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Loru Han’da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından programına devam etmek üzere ziyaretini sonlandırdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a, Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı eşlik etti.