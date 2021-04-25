Bakan Karaismailoğlu'ndan Bayburt Belediyesine ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal Baylan ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Sayın Hasan Pezük’ten oluşan heyetle Bayburt’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nu Belediyemiz ziyaretinde; Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Belediye Meclis Üyelerimiz, birim müdürlerimiz ve personelimiz hizmet binamız önünde karşıladı.

Belediyemiz Şeref Defterini imzalayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyareti sırasında Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal, Gümüşhane Milletvekili Sayın Hacı Osman Akgül, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır eşlik etti.

Belediye Başkanımız Pekmezci, belediyemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ettiği Bakan Karaismailoğlu’na ziyaret anısına Aydıntepe dokuma kilimi, Dede Korkut biblosu ve yöresel ürünlerimizden oluşan hediyeleri takdim etti.