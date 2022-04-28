Bakan Bilgin, Bayburt Valiliği’ni Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği memleketinde Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt programına üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşi ile başlayan Bakan Bilgin daha sonra Aydıntepe ve Arpalı Beldesi’nde çeşitli programlara katıldı. Bakan Bilgin ardından Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.

Bayburt Valiliği’ne gelişinde Bakan Bilgin, kamu kurumlarının amirleri ve coşkulu hemşeri kalabalığınca karşılandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlenmesi sonrasında memleketine ilk ziyaretini gerçekleştiren Bakan Bilgin için halk oyunları gösterileri sergilendi.

Valilik önünde düzenlenen karşılama töreninde Bakan Bilgin, tören mangasını selamladı vatandaşlara hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada Bayburtlu hemşerilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini ifade eden Bakan Bilgin, böylesine bir atmosferde bulunmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bayburt’a müjdeleri olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, “Havalimanın en geç önümüzdeki Mart ayı içerisinde biteceğinin sözünü aldık. Çalışmalar başlıyor. İnşallah açılışta da beraber olacağız.” dedi.

İçme suyu projesi ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Bakan Bilgin, Bayburt’un tüm problemlerinin Milletvekili Fetani Battal ile takipçisi olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda kendilerini özel olarak talimatlandırdığını bildiren Bakan Bilgin şöyle devam etti: “Devlet olarak, devlet düzeyinde ne yapılması gerekiyorsa yapacağımızın sözünü verdik. Burada bunu tekrar ediyorum. İnşallah Bayburt için her şey daha güzel olur. Hizmetlerin artarak devam edeceğinden emin olun. Bu coşkulu havadan, gülen yüzleriniz ve gözlerinizden dolayı hepinize selam ediyorum, saygılar sunuyorum.”

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Bilgin kendisine eşlik edenlerle Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Bilgin, daha sonra Valilik Makamı’na geçti.

Vali Epcim, burada Bakan Bilgin’e brifing verdi. Bakan Bilgin ile Bayburtlular olarak gurur duyduklarını dile getiren Vali Epcim, “Bayburt’umuza ilginizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sadece bölgemizin değil Türkiye’nin büyük projeleri Bayburt’ta yürütülmekte. Bu manada hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kahramanlar yurdu Bayburt’umuza hoş geldiniz.” diye konuştu.

Vali Epcim, Bakan Bilgin’e ilgi ve destekleri dolayısıyla ayrıca teşekkür ederek bundan sonra da büyük çalışmalara imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Bakan Bilgin burada da Bayburt’ta bulunmanın gerçekten mutluluk verici olduğunu yineledi. Gün içerisinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ayrı bir güzelliğe sahip olduğuna vurgu yapan Bakan Bilgin, dikkat çekici detaylar paylaştı. Vatandaşların sağduyusuna yönelik “Her gittiğimiz yerde insanlarımızın devletimize bakış açısını, yorumlarını gördünüz. Bir vatandaşımız geldi, dedi ki; ‘Evet, pahalılık var ama her şeyden önemlisi bizim memleketimizin bağımsızlığı, ayakta durması, yürüyüşüne devam etmesidir.’ Ne kadar güzel bir şey. Bu kadar düzgün ifadelerle, hiç kıvırmadan, çok açık mevzuyu ortaya koydu. Bu topraklarda varlığımızın arkasındaki esas şey milletimizin bu sağduyusudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin, tarihi Bayburt Valiliği hizmet binasının restore edilerek ayağa kaldırılmasının kendisini sevindirdiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini bildirdi.

Şehir genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgi alışverişi sonrasında Vali Epcim tarafından Bakan Bilgin’e Bayburt’un 1900’lü yılların başındaki halini gösteren tarihi bir fotoğrafı takdim edildi.

Ziyaret çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişinin ardından sona erdi. Heyet daha sonra programa Bayburt Valiliği’nden ayrıldı.

Ziyarette Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Bayburt Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ile diğer ilgililer eşlik etti.