Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Bayburt programı kapsamında Arpalı Belediyesini ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Bayburt programı kapsamında Arpalı Belediyesini ziyaret etti.
0
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Celil Çalışkan'ın yeğeni Emirhan Çalışkan toprağa verildi.
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Celil Çalışkan'ın yeğeni Emirhan Çalışkan toprağa verildi.
0
İlimizin tek fen lisesi olan Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, ilk defa katıldıkları Teknofest’te İki proje ile ön değerlendirme aşamasını geçtiler.
İlimizin tek fen lisesi olan Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, ilk defa katıldıkları Teknofest’te İki proje ile ön değerlendirme aşamasını geçtiler.
0
ÜniAK öğrenci topluluğu bünyesinde “Ehil’den Nesil’e”sohbetleri başlatıldı. Alanında uzman, tecrübe sahibi kişilerin gençler ile buluştuğu programın ilkine ilgi yoğundu.
ÜniAK öğrenci topluluğu bünyesinde “Ehil’den Nesil’e”sohbetleri başlatıldı. Alanında uzman, tecrübe sahibi kişilerin gençler ile buluştuğu programın ilkine ilgi yoğundu.
0
banner520

Bakan Bilgin Arpalı Belediyesini Ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Bayburt programı kapsamında Arpalı Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Bilgin Arpalı Belediyesini Ziyaret etti.
27 Nisan 2022 Çarşamba 14:08

BAYBURTGÜNDEM- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, günübirlik geldiği memleketi Bayburt’ta akraba ziyaretinde bulundu, ilçe ve beldelerde esnafları dolaştı.

Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Söyleşisi’nin ardından Arpalı Beldesini ziyaret etti.Ziyaretinde Artpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimurla Belediye binasında görüştü,çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
İftarda Bin 500 Kişilik Gönül Sofrasına Konuk Oldu
İftarda Bin 500 Kişilik Gönül Sofrasına Konuk Oldu
0
BAKAN BİLGİNDEN BABA OCAĞINA ZİYARET
BAKAN BİLGİNDEN BABA OCAĞINA ZİYARET
0
Bakan Bilgin, Bayburt Valiliği’ni Ziyaret Etti
Bakan Bilgin, Bayburt Valiliği’ni Ziyaret Etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.