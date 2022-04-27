Bakan Bilgin Arpalı Belediyesini Ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Bayburt programı kapsamında Arpalı Belediyesini ziyaret etti.
BAYBURTGÜNDEM- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, günübirlik geldiği memleketi Bayburt’ta akraba ziyaretinde bulundu, ilçe ve beldelerde esnafları dolaştı.
Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Söyleşisi’nin ardından Arpalı Beldesini ziyaret etti.Ziyaretinde Artpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimurla Belediye binasında görüştü,çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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