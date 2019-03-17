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Bakan Albayrak Bayburtlu iş adamlarıyla bir araya geldi..

Bayburtlu iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Bayburt’a ve Bayburtlulara teşekkürlerini ifade etti.

Bakan Albayrak Bayburtlu iş adamlarıyla bir araya geldi..
17 Mart 2019 Pazar 14:58

24.dönem Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu tarafından düzenlenen program Pendik Green Park otelde gerçekleşti.

Albayrak Hemşerilerimize hitap etti.Türkiyenin Ekonomide geldiği noktayı anlattı ve Yeni Zellanda da Müslümanlara karşı yapılan Terör eylemine değinerek şiddetle kınıyoruz dedi.

Albayrak la Bir araya gelen Bayburtlu İşadamı hemşerilerimiz  programa yoğun ilgi gösterdi.Program Bayburt slayt gösterisiyle başladı.24.Dönem Bayburt Milletvekili açılış konuşması yaptı.

Konuşmasında programa teşrif eden işadamı hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.Programa çok sayıda Milletvekili,Belediye Başkanı ,Bayburt Sivil toplum kuruluşu Başkanları katıldı.

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