Bayburtlu iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Bayburt’a ve Bayburtlulara teşekkürlerini ifade etti.
24.dönem Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu tarafından düzenlenen program Pendik Green Park otelde gerçekleşti.
Albayrak Hemşerilerimize hitap etti.Türkiyenin Ekonomide geldiği noktayı anlattı ve Yeni Zellanda da Müslümanlara karşı yapılan Terör eylemine değinerek şiddetle kınıyoruz dedi.
Albayrak la Bir araya gelen Bayburtlu İşadamı hemşerilerimiz programa yoğun ilgi gösterdi.Program Bayburt slayt gösterisiyle başladı.24.Dönem Bayburt Milletvekili açılış konuşması yaptı.
Konuşmasında programa teşrif eden işadamı hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.Programa çok sayıda Milletvekili,Belediye Başkanı ,Bayburt Sivil toplum kuruluşu Başkanları katıldı.