BAKAN AĞBAL’IN BAŞKANLIĞINDA “TARIM YERLEŞKESİ” TOPLANTISI YAPILDI

Bayburt’ta uzun süredir konuşulan ve nereye yapılması konusunun tartışıldığı Tarım Yerleşkesi toplantısı Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın başkanlığında yapıldı.

İlk olarak uzun süredir üzerinde konuşulan 3 farklı alternatif bölgeler hakkında sinevizyon eşliğinde bilgi verilerek başlayan toplantıda, katılımcılar tek tek söz alarak fikirlerini ortaya koydular.

Her bir katılımcının beyan ettiği fikir ve görüşleri not alan Bakan Ağbal, “Toplantımızın amacı her türlü alternatifi değerlendirerek, olumlu olumsuz fikirleri beyan etmekti. Ben herkesin beyan ettiği olumlu ve olumsuz fikirlerini not aldım. Bize hazırlanan belgelerde verilecek. Bu konuda bütün bu konuşmaları içeren bir rapor hazırlanacak. Bu raporda alternatif bölgelerle ilgili avantaj ve dezavantajı alt alta sıralayacağız. Netice itibariyle bu alternatif alanlardan birine karar vereceğiz.” dedi.

Karar verilirken vatandaşın da görüş ve önerileri dikkate alınacağını kaydeden Bakan Ağbal, “Burada sadece mühendislik çalışması olamaz. Halkımızın da genel eğiliminin ne olduğu bizim için son derece önemlidir. Halkımızın geneli hangi yöne daha çok olumlu bakıyorsa onu dikkate almamız lazımdır. Burada bir mağduriyet oluşturmak ya da farklı bir görüşü hâkim kılma diye bir şey olamaz. Bu yerleşke Bayburt’un ekonomisine katkı sağlayacaktır. Burada netice itibariyle karar verirken bizim siyaseten kararımızın dayandığı bütün gerekçeleri açıkça şeffaf bir şekilde hepinizle paylaşırız.” diye konuştu.

Toplantıya katılarak fikir ve önerilerini sunan katılımcılara teşekkür eden Maliye Bakanı Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sizin bütün anlatımlarınıza göre bir sonraki seansta yapmamız gereken şey ekrana bütün yazılan ve çizilenleri ve her birisinin ağırlığını ortaya koymak suretiyle bir karara varmak olacaktır. Bizim için bütün fikirler önemlidir, bütün görüşler önemlidir. Burada sonuçta hepiniz Bayburt’un kışını yaşayan insanlarsınız. Birbirinizden ayrışmayın ki, birlikte bir şeyler yapalım. Bazen de bazı şeylerin çözümlerini orta birleştirmemiz gerekiyor. Her iki tarafında ortak bir çözümü var diyebiliyorsak onu değerlendirmemiz gerekiyor. Aslında en ideali herkesin uzlaşabileceği üçüncü bir alternatife de yakın olduğumuzu bilmenizi istiyorum.”

Bayburt Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Bakan Ağbal’ın yanı sıra Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, BTSO Başkanı İbrahim Yumak, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Stk Temsilcileri ile İl ve köy muhtarlarından temsilciler katıldı.