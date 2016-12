BAKAN AĞBAL’DAN VATANDAŞLARA YAPILANDIRMA ÇAĞRISI

Maliye Bakanı Naci Ağbal Kurban Bayramı’nı geçirmek için geldiği memleketi Bayburt’ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Bayburt Valiliği’ni ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal ardından beraberindekilerle birlikte Bayburt Belediyesi’ne geçti. Burada düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, sözlerine tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ettiğini ifade ederek başladı. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Bakan Ağbal, “Ülkemiz önemli bir dönemeçten geçiyor. Gerek bölgemizde meydana gelen jeopolitik gelişmelere gerekse içeride terörizme karşı yürüttüğümüz mücadele önemli gündem başlıkları.



Terör örgütleriyle yapılan mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor ve edecek.

Terörün kökü bu topraklardan kazınana kadar bu mücadele devam edecek.” dedi. Bakan Ağbal, aynı anda birden fazla terör örgütüyle mücadele etmenin zorluklarına dikkat çekerek, “Bu mücadele kolay bir mücadele değil. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerin mekânını Allah cennet etsin. Bu mücadele sırasında gazi olan kardeşlerimiz var onlara da Allah’tan şifa diliyorum. Her geçen gün terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede daha büyük başarılar elde ediyoruz. Gerek şehirlerde gerek kırsalda gerekse yurt dışında, nerede terör örgütü yuvalanmaları varsa onların üzerine gidilmeye devam ediliyor ve devam edilecek.” diye konuştu. Konuşmasına Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlar hakkında bilgi vererek devam eden Ağbal, “Hemen sınırımızda, Suriye’de yaklaşık altı yıldır devam eden bir sorun var. Türkiye olarak bugüne kadar bu konuyla ilgili olarak insanlık görevimizi yerine getirdik. Orada yerlerinden edilen yaklaşık 3 milyon Suriyeli vatandaşa burada evlerimizi açtık. Beş yıldır bu kardeşlerimizin burada ki her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Ama diğer taraftan Suriye’de ki olaylar ülkemizin milli güvenliğini tehdit eden noktalara gelmiştir. Bu noktada inisiyatif almak suretiyle ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu icra edilmeye başlanmıştır. Bu operasyonda da bugüne kadar önemli başarılar elde edilmiştir. İnşallah hem bu operasyonlar hem de yurt içinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar başarıyla devam edecek.” ifadelerini kullandı. Maliye Bakanı Ağbal Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor sürece rağmen ekonomik başarılara imza attığına vurgu yaparak bu alanda önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirdi.



Yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan problemlere rağmen ekonomik büyümenin devam ettiğini bildiren Bakan Ağbal, “Türkiye’de ve bölgemizde jeopolitik olarak gerçekleşen birçok sıkıntı var. Ama bunlara rağmen ekonomimizde gerçekten önemli kazanımlar ve başarılar yakalanmış durumda. İkinci çeyrekte yakaladığımız büyüme oranı her ne kadar birinci çeyreğin altında olsa da Dünyada ki ekonomik gelişmelere baktığınız zaman Türkiye’nin yakaladığı ikinci çeyrek büyümesi gerek uluslar arası karşılaştırmalar bakımından gerekse Türkiye’nin kendi ekonomik konjonktürü açısından bakıldığı zaman ekonomik gelişmeler son derece olumlu onu da ifade etmek istiyorum.” Diye konuştu. Hükümet tarafından açıklanan yeni teşvik paketi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:“Ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla, hükümet olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Özellikle ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak amacıyla da bir bir adımlar atıyoruz. Darbe girişiminden sonra meclisten önemli yasal düzenlemeler çıkardık. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerek tasarrufların artırılması gerekse Türkiye’nin kalkınma yolunda kaynakların harekete geçirilebilmesi için önemli yasal düzenlemeleri ardı ardına yaptık.



Özellikle özel sektör yatırımlarını teşvik etmek için Türkiye’ye yepyeni bir teşvik modelini kazandırdık.



Ben buna ‘Süper Teşvik’diyorum. Bu modelde yatırımcılar ve özellikle global yatırımcılar açısından öncekilerle mukayese edilemeyecek yeni teşvikleri getirmiş olduk.” “Yine bu süreçte tasarrufları teşvik etmek bakımından otomatik katılıma dayalı bireysel emeklilik sistemini öngören yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu da son derece önemli. Birçok ülkede olan ama bugüne kadar Türkiye’de kurmadığımız ‘Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin yasal düzenlemeyi de yapmış olduk. Türkiye Varlık Fonu’nun özellikle kuruluş aşamasında çok ciddi bir hazırlığımız olacak. Ondan sonra varlık fonu için oluşturacağımız kaynakları kullanmak suretiyle Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına, finansal piyasalardaki istikrarın sağlanmasına önemli katkılar sunmuş olacağız.” “Darbe girişiminden sonra meclisten çıkan ilk yasa vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeydi. O konuda da bakanlık olarak hızlı bir çalışma yapmak suretiyle bu düzenlemeyi meclisten geçirdik. Mükelleflerimizin vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandırdık ve 36 aya kadar taksit imkânı getirdik. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum peşin ödeme indirimi getirdik. Vatandaşlarımız vergi ve prim borçlarını peşin ödediklerinde adeta anaparaya yakın bir miktarı peşin ödemek suretiyle bütün vergi ve prim borcundan kurtulma imkânına kavuşuyor. Bu yasal düzenleme çerçevesinde bütün vergi cezalarını sildik. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum.



Vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına gidin borcunuzu çıkarsınlar, hesap etsinler.



Mümkünse de peşin ödeme yöntemini seçerek bu borçtan kurtulun. Birkaç gün önce arkadaşların bana verdiği sayı başvurunun 500 bine ulaştığı yönünde. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yakın bir zamanda 500 bine yakın vatandaşımız bu düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine müracaat etti. Şu anda vergi dairelerinden veya internetten başvuru yaptığınız zaman gerek peşin ödemede gerekse taksitli ödemede size il idaresi başkanlığı borç dökümü çıkarabiliyor. İster peşin ödeme yapın ister taksitli ödeme yapın hangi vadede ne ödeyeceğinizi vergi dairesi size bildirecek.



Ama bu hesabı yaparken dikkat edin taksitle ödemeye göre peşin ödeme gerçekten çok cazip bir imkân sunuyor. Özellikle bunu belirteyim.” "Yine yapmış olduğumuz bu düzenleme konularında vergi konularında geçmiş döneme ilişkin kafam rahat etsin diyorsa vatandaşlarımız bu yasal düzenleme içerisinde matrah artırımı düzenlemesini getirdik. Geçmişe dönem matrahlarınızı belli bir miktar artırın ve bir daha her hangi bir şekilde geriye dönük incelemeyle karşı karşıya kalmayın." "Küçük orta ve büyük esnafımızı ilgilendiren önemli yasal düzenlemeler yaptık. Kasa fazlası dediğimiz, stok fazlası dediğimiz girdi çıktı kayıtlarının birbirine uymaması şeklinde olan muhasebe kayıtlarınızı düzeltin ve bu meseleleri teker teker çözün.”