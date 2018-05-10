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Bakan Ağbal’dan kapalı spor salonu müjdesi

Ağbal: “Çalışmalar tamamlandı. 4 bin kişilik kapalı spor salonunun ihalesi 20 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek”

Bakan Ağbal’dan kapalı spor salonu müjdesi
10 Mayıs 2018 Perşembe 15:59

- “Yeni yapılacak kapalı spor salonu, gerçekten birinci sınıf ve Bayburt’a yakışır bir salon olacak. Bayburtumuza hayırlı olsun”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt’a yapılacak 4 bin kişilik kapalı spor salonu için çalışmaların tamamlandığını ve projenin ihalesinin 20 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirileceğini belirterek, “Yaklaşık maliyeti 25 milyon lira olarak belirlenen kapalı spor salonu, gerçekten birinci sınıf ve Bayburt’a yakışır bir salon olacak. Bayburtumuza hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bayburt’a son gelişinde kente güzel bir kapalı spor salonu yapılması talimatını verdiğini hatırlatan Ağbal, konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la takip ettiklerini ve neticelendirdiklerini söyledi.

Projenin hem hacim hem de nitelik olarak en iyi olması noktasında yoğun bir gayret gösterdiklerini anlatan Ağbal, özellikle ileriye dönük olmak üzere, Üniversitenin de büyümesi dikkate alınarak 4 bin kişilik kapalı spor salonunun yapılması talebinin kabul gördüğünü bildirdi.

Bakan Ağbal, şunları söyledi:

“Çalışmalar tamamlandı. 4 bin kişilik kapalı spor salonunun ihalesi 20 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Projenin yaklaşık maliyeti 25 milyon lira olarak belirlendi. Yeni yapılacak kapalı spor salonu, gerçekten birinci sınıf ve Bayburt’a yakışır bir salon olacak. Bayburtlu hemşehrilerimiz, gençlerimiz bu spor salonunda çok daha güzel koşullarda spor yapacaklar. Gerçekten şunu da özellikle söylemek gerekiyor ki sayı olarak birçok ildeki kapalı spor salonu büyüklüklerine göre Bayburt için çok prestijli bir proje olma özelliğini taşıyor.”

- Bayburtlu gençlerimize güveniyoruz

Bayburt’ta Üniversitenin her geçen gün büyüdüğünü, polis özel harekat merkezi çalışmalarının devam ettiğini, buranın 12 ay boyunca çalışmasını sağlayacak yatırımların hızla ilerlediğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

“Bayburtlu gençlerimize güveniyoruz. Arkadaşlarımızın ne kadar zor koşullarda spor yaptıklarını bilen biriyim. Dolayısıyla bu projeyi de gerçekleştirirken hep Bayburtlu gençlerimizin bana ifade ettiği talepleri dikkate aldım, değerlendirdim. Bayburt’a, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun.”

- Demirözü’ndeki çim sahaya tribünler geliyor

Demirözü ilçesinde daha önce yapılan büyük bir çim saha projesi olduğunu belirten Ağbal, buraya da ek yatırımlar yapılması noktasında sona gelindiğini açıkladı.

Söz konusu çim sahanın etrafına tribünlerin yapılacağını, soyunma odalarının inşa edileceğini belirten Ağbal, “Bu projenin de maliyeti 1 milyon lira. Bu konuda da Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekli talimatı verdi, kaynak tahsis edildi. Dolayısıyla burası da Demirözülü gençlerimize hizmet edecek önemli bir merkez haline gelecek. Demirözü halkımıza da hayırlı uğurlu olsun.”

- Halı saha projeleri de hızla ilerliyor

Yine ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerek şehir merkezinde gerekse de köylerde Spor Toto üzerinden yürüttüğü halı saha projelerinin devam ettiğine dikkati çeken Ağbal, burada da birçok yerde gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu tesisleri süratle hizmete alacaklarını söyledi.

“Biz Bayburt gençliğine güveniyoruz” diyen Ağbal, gençlerin bu tesislerde çok daha güzel ve uygun koşullarda spor yapmalarını sağlayacaklarını bildirdi. Ağbal, “Bu vesileyle tüm Bayburtlu hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum” dedi.

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