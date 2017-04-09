Bakan Ağbal’dan Başarı Hastanesine Ziyaret

Maliye Bakanı Naci Ağbal , İstanbul Gaziosmanpaşada bulunan Başarı Hastanesini ziyaret etti.

Gaziosmanpaşada Derneklerimizle buluşan Ağbal, Hemşerilerimizi’de unutmadı. Başarı Hastanesi Sahibi Op. Dr. Hicabi Gökdereli’yi Hastane de ziyaret ederek hastane hakkında bilgi aldı.Ağbal Hemşerilerimizin Metropollerdeki bu başarısı bizleri memnun ediyor dedi.

Başarı Hastanesi’nin temelleri, 2000 yılında Medi Başarı Tıp Merkezi ile atıldı. Op. Dr. Hicabi Gökdereli tarafından kurulan Medi Başarı Tıp Merkezi 13 yıl boyunca, kaliteli sağlık hizmetlerini ekonomik ve kolay ulaşılabilir şekilde sunmayı ilke edinerek faaliyetlerini sürdürdü.

İlk günden beri çok daha büyük başarılar kazanmayı hedefleyen Medi Başarı Tıp Merkezi; hizmet kalitesini ve kapasitesini günden güne arttırarak hastane olma yolunda adımlarını halkın desteği ve güveniyle attı. Nihayet; Mart 2014'te Başarı Hastanesi’nin kapıları geleceğin teknolojisiyle açıldı.

Başarı Hastanesi; uzman hekim kadrosu, 20 farklı polikliniği, 1 yeni doğan ve 1 yetişkin yoğun bakım ünitesi, son teknolojiyle donatılmış 4 ameliyathanesi ve otel konforunun hayata geçirildiği 100 yataklık hasta kapasitesi ile 7x24 hizmet veriyor.

MR, Mamografi, Tomografi, Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Röntgen gibi laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri başta olmak üzere en yeni teknolojiye sahip Başarı Hastanesi’nde ileri tanı ve tedavi yöntemleri dünyayla aynı anda kullanılıyor.

Başarı Hastanesi; hasta haklarına duyduğu saygı, sağlık sektöründeki standartları bir adım daha yukarı taşıma gayreti, uzman hekim ve profesyonel sağlık ekibinin güler yüzlü hizmet anlayışıyla sektördeki farkını her zaman hissettiriyor.