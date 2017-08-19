Bakan Ağbal ve Özhaseki Bayburt’ta kentsel dönüşümü masaya yatırdı

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki şehirde yapılması palanlanan “Kentsel Dönüşüm” projelerini değerlendirmek üzere Bayburt’a geldi.

Bayburt’a birlikte gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ilk olarak Cuma namazı için Yakutiye Camii’ne geçtiler. Cuma namazı çıkışı vatandaşlarla ayaküstü görüşen Bakan Ağbal ve Özhaseki, Bayburt Belediyesi’ne geçerek burada Kentsel Döşüm projelerini değerlendirdiler.

Bayburt Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Bakan Ağbal ve Özhaseki’nin yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, BTSO Başkanı İbrahim Yumak, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Tekinsoy, İlkbank Trabzon Bölge Müdürü Salih Devran, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Mahallelerin Hepsinin Altyapı Çalışmalarını Yaptık

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Biz mahallelerin hepsinin altyapı çalışmalarını yaptık. Kentsel dönüşümü konuşmak, yerinde karar vermek ve hemen başlamak amacıyla Maliye Bakanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Bayburt’un kentsel dönüşüme bütünüyle tabi olması konusunda Bayburt Belediyesi olarak fikri altyapısını hazırladık, mahallerimizde tek tek tespitlerimizi yaptık. Sayın bakanlarımızın değerlendirmeleri ile inşallah kısa zamanda uygulamaya başlayacağız”dedi.

Bayburt’un Konumu Gözde Bir Şehir Olmaya Elverişli

Sinevizyon eşliğinde Bayburt’un bütün mahallelerinin ele alındığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bayburt’un konumunun gözde bir şehir olmaya elverişli olduğunu dile getirdi. İyi bir planlamayla, iyi bir müşavir firmayla mahallelerin tek tek ele alınacağını bildiren Bakan Özhaseki, pilot olarak iki mahalleden başlanacağını, iyi bir imar planıyla diğer mahallelere de emsal olacağını söyledi.

Toplantıda kentsel dönüşümün yanı sıra Cumhuriyet Caddesi Projesi de masaya yatırıldı. Cadde üzerinde başta Bayburt Belediyesi olmak üzere yıkılacak olan binaların ve yapılacak projelerin konuşulduğu toplantıda, Maliye Bakanı Ağbal ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, fikirlerini aktardı. Katılımcıların da görüşlerine yer verildiği toplantıda pilot mahalleler kararlaştırıldı.

Burada Butik, Güzel Bir Şehir Var

Yaklaşık iki saat süren toplantının sonunda bir değerlendirme konuşması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Bayburt’un konumunun önemine değinerek, “Burada butik, güzel bir şehir var. Aslında bu şık ve butikliğini bir avantaja döndürerek Bayburt Türkiye’nin gözde şehirlerinden birisi olabilir. Burada öne çıkacak şehrin birçok da değerleri var. Ama rastgele yapılmış yapılarla, binalarla, özellikle siluet açısından kötü bir yapılaşmayla Bayburt bu özelliklerini ortaya çıkaramaz” dedi.

Belediye Başkanımız Kentsel Dönüşümde Çok İstekli

Bayburt Belediye Başkanı Memiş’e konuya verdiği önemden dolayı teşekkür eden Bakan Özhaseki, “Değerli Belediye Başkanımız çok sağ olsunlar. Kentsel Dönüşüm yapma konusunda çok istekli ve arzulu. Biraz önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimizle konuyu çalıştık. Pilot bölgeler tespit ettik. Onların nasıl projelendirileceğini, nasıl finanse edileceği konusunda fikir yürüttük. İnşallah burada çok güzel projeler çıkacak. Biz de bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız. Burada her türlü katkımızı da sunacağız. Bu işin gerçekleşmesi hususunda belediye başkanımıza yardımcı olacağız. Ve projelerin de içerisinde olacağız” diye konuştu.

Bu Gelişimiz Bir Güzelliğe Dönüşür Diye Düşünüyorum

Kentsel dönüşümün gerçekleşmesinde düşünülen ve hayal edilen Bayburt’un ortaya çıkacağını dile getiren Bakan Özhaseki, “Herkesin keyif aldığı, yaşamaktan da hoşlandığı çok güzel, sakin bir şehir ortaya çıkacak. Bu gezimizin bir hayra dönüşmesi, bereketli olması adına bu çalışmaları yaptık. İnşallah bunda sonra da devam ettiririz. Bu gelişimiz bir güzelliğe dönüşür diye düşünüyorum. Bu vesileyle beni buraya davet eden değerli bakanımıza, ev sahipliği yapan belediye başkanımıza, sayın milletvekilimize, ticaret odası başkanımıza, tabi ki sayın valimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Belediye Başkanı Memiş’in makamına geçen Bakan Ağbal ve Özhaseki ile beraberindekiler bir süre burada dinlendi. Bayburt Belediyesi şeref defterini imzalayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Belediye Başkanı Memiş tarafından hediye takdim edildi.

Buradaki temaslarını tamamlayan Bakan Ağbal ile Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra belediye çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bayburt Belediyesi’nden ayrıldı.