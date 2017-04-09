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Bakan Ağbal Gaziosmanpaşa’da Bayburt Dernekleriyle buluştu

Bayburt Gaziosmanpaşa Paşa Köşkünde Bayburt Dernekleri Bakan Ağballa referandum öncesi bir araya geldi.

Bakan Ağbal Gaziosmanpaşa’da Bayburt Dernekleriyle buluştu
09 Nisan 2017 Pazar 17:55
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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bayburt Gaziosmanpaşa Derneği ve Köy Derneklerinin katılımıyla gerçekleşen yemekli toplantıda Bakan Ağbal Hemşerilerimize seslendi.

Bakan Ağbal bu hafta yapılacak Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu anlattı.Maliye Bakanı Naci Ağbal  Türkiyede ve Bayburt’ta yapılan yatırımlara değinerek,Özellikle Demirözü ilçesinde yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanı ve Gaziosmanpaşa Dernek Başkanı Mehmet Akşit birer açılış konuşması yaptılar.

İstanbul  Ak Parti  İl Yönetim kurulu Üyesi Cemal Sarıhan  konuşmasında referandum öncesi çalışmalara değinerek Hemşerilerimizin son bir hafta kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi.

Dernek Başkanlarının coşkulu tezahürat yapmaları Bakan Ağbalı memnun etti.Yemeğin ardından Gaziosman Paşa Ak Parti  İlçe Başkanı ve Gaziosmanpaşa Derneği Bakan Ağbala hediye takdiminde bulundular.

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