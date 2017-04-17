Bakan Ağbal'dan seçim sonuçlarına ilk açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlara, anayasa değişikliğine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği oylamasında Bayburtlu vatandaşların olağanüstü bir destek verdiğini ifade ederek, "Son açıklanan sonuçlara göre Bayburt, yapılan oylamada en fazla anayasa değişikliğine destek veren ilimiz oldu. Biz hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz." diye konuştu.



Baştan beri vatandaşlara anayasa değişikliğini her noktada anlattıklarını ve çok güzel çalışma yaptıklarını ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız her noktada bu reform niteliğinde anayasa değişikliğine destek verdiler. Ben bu noktada bütün Bayburtlu hemşehrilerime verdikleri bu büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde bu anayasa değişikliği sonrasında Türkiye daha da büyüyecek, kalkınacak, Türkiye'nin inşallah önü açılacak. Türkiye'de demokrasi güçlenecek, hukuk devleti güçlenecek."



Bakan Ağbal, ortaya çıkan sonuç dolayısıyla tüm Bayburt halkına teşekkür etti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde aynı binada bulunan AK Parti ile MHP il teşkilatlarının önünde toplanarak havai fişeklerle kutlama yapan vatandaşlara, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile MHP İl Başkanı Bekir Kasap, birer teşekkür konuşması yaptı.