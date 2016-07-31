Bakan Ağbal Bayburt’ta demokrasi nöbetine katıldı

BAYBURT’TA demokrasi ve milli irade nöbetine katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, “Bu hain terör örgütü 40 yıldır bu memlekette adeta vücuda giren bir virüs gibi vücudu yavaş yavaş kirletmeye başladı. Devlet kurumlarına sızdılar, bütün devlet kurumları içerisinde yuvalandılar. Bu alçaklar, bu hainler ekmek yedikleri, nefes aldıkları yaşadıkları bu memlekete ihanet ettiler” dedi.

Gece saatlerinde Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, demokrasi ve milli irade nöbeti tutan vatandaşlara eşlik etti.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımının marşlar seslendirdiği demokrasi nöbetine Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, CHP İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu da katıldı.

“DEVLET KURUMLARINA SIZDILAR”

Bayburt Valiliği önündeki alanda düzenlenen demokrasi mitingine konuşan Bakan Ağbal, şunları söyledi: “15 Temmuz gecesi bu ülkenin birliğine, beraberliğine, demokrasisine, hukuk devletine kast etmek isteyen alçaklar, hainler bir darbe girişimi yapmaya kalktı. Bu alçaklar bu milleti hafife aldılar. Bu milletin imanı, inancı, birliği ve beraberliği sayesinde bu alçaklara gerekli ders verildi. Allah sizlerden razı olsun. Bu hain terör örgütü 40 yıldır bu memlekette adeta vücuda giren bir virüs gibi vücudu yavaş yavaş kirletmeye başladı. Devlet kurumlarına sızdılar, emniyete, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, bütün devlet kurumları içerisinde yuvalandılar. Bu alçaklar, bu hainler ekmek yedikleri, nefes aldıkları yaşadıkları bu memlekete ihanet ettiler. Bu memleket ki Suriye’deki zorda kalan 3 milyon kardeşine kucak açmış Ensar bir millettir”

“ALLAH BUNLARI KAHRETSİN”

FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in ‘darbeyle alakam yok’ şeklinde açıklamasına tepki gösteren Bakan Ağbal şöyle konuştu: “Bu hainler yine TSK’nın envanterinde bulunan silahları kullanarak milletin karşısına dikildiler. Sandılar ki bunlar duracak darbe yapacak eskisi gibi bu ülkede yine bir diktatörlük kurmaya kalkacaklar. Sizler bütün Türkiye bunların karşısına dimdik çıktınız. Bütün memleket o gece ayaktaydı. Herkes hepiniz bu alçaklara karşı dik durduk. Meclis o gece toplandı, hükümet o gece dimdik ayaktaydı. Bu FETÖ terör örgütünün başındaki alçak bu milletin aklıyla alay ediyor. Amerikalarda oturduğu yerden darbeyi yönetiyor onun buradaki uşakları da darbeye teşebbüs ediyor. Kalkmış şu dur, bu dur ‘darbeyle alakam yoktur’ diyor. Herkes biliyor ki bu darbe girişimi, bu alçağın emri ve talimatıyla onun Türkiye’deki silahlı kuvvetlerin içine yuvalanmış hainler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu alçaklar o kadar hainler ki, vatandaşa kurşun atabiliyorlar, tankı sürebiliyorlar, meclisi bombalayabiliyorlar. Allah bunları kahretsin, Allah bunları içimizden temizlesin helak etsin. Allah bir daha bu memlekete böyle sıkıntılar göstermesin. Bunlar nerede varsa inleri neredeyse her bir inine girilecek ve adalete teslim edilecek”

“İnadına demokrasi, inadına hukuk devleti” diyen Bakan Ağbal “Allaha şükürler olsun ekonomimizin de temeli sapasağlam. Şu anda bize düşen ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Aş, iş istihdam bunları hep beraber üreteceğiz. İnadına demokrasi, inadına hukuk devleti. Bu alçaklara asla geçit vermeyeceğiz. Hükümetimiz merak etmeyin emin olun bu alçakları bulundukları inlerde teker teker bulacak adaletin önüne koyacak. Türkiye bir hukuk devleti, bu zalimlerin, alçakların cezasını hukuk çerçevesinde en şiddetli şekilde vereceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Demokrasi nöbeti halk ozanların konserleriyle devam etti.













