Bakan Ağbal, Bayburt yatırımlarını anlattı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta temeli atılan ve açılışı yapılan 34 tesisin toplam maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta temeli atılaan ve açılışı yapılan 34 tesisin toplam maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğunu söyledi.

Ağbal, Bayburt Saat Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Bayburt'un 14 yıldır Cumhurbaşkanını, Başbakanı ve kendilerini hiç mahcup etmediğini, her zaman meydanları doldurduğunu belirtti.

Bayburtluların, 15 Temmuz'da da sağına, soluna bakmadan, hiçbir kişisel ikbal hesabı yapmadan vatanına, milletine, hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak, hainlerin oyununu bozmak için ilk dakikadan itibaren kendini sokağa attığını ifade eden Ağbal, "FETÖ'cü alçakların oyununu anında bozdu.

Bayburt'un tarihine, örfüne, ananesine de bu yakışır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Nasıl ki Bayburtlu Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı seviyorsa ben şahidim ki Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da bir o kadar Bayburt'u, Bayburtluyu seviyor." dedi. Ağbal, yarınları daha güzel, daha yaşanabilir, daha modern bir Bayburt hayalleri olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "En küçük köyünden merkezine kadar tüm altyapıları bitmiş, tünelleri ve yolları tamamlanarak ulaşımda kavşak noktası olmuş, organize sanayi bölgesinde fabrikaların üretim yaptığı, kadim medeniyetinden miras kalmış tüm eserlerine sahip çıkılarak turizm merkezi haline gelmiş, sağlık ve eğitimde tüm yatırımları tamamlanmış, tarım ve hayvancılıkta hem yetiştirmede hem de ürün işlemede önemli bir merkez haline gelmiş, 15 bin öğrenciye sahip şehirle bütünleşmiş üniversitesi ile Çoruh Nehri'ne yapılacak ve Bayburt'a ayrı bir güzellik katacak şehir geçişi, tarihi binaları yeniden canlandırılmış, tarihi arastaları pırıl pırıl bir Bayburt hayalimiz ve hedefimiz var." Bu hedef doğrultusunda önemli bir günün eşiğinde olduklarını vurgulayan Ağbal, "Yapımı biten 104 milyon liralık 17 tesis ile yapımına başlanacak 163 milyon liralık 17 tesisimizin temelini atacağız.



Bayburt'ta bugün temeli atılacak ve açılışı yapılacak 34 tesisimizin toplam maliyeti yaklaşık 300 milyon liradır.



Bayburt'umuzda 1 milyar liranın üzerinde devam eden proje var. Bayburtlu olarak, Bayburt milletvekili olarak Başbakanım size, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu. Bakan Ağbal, vatandaşların hizmetin en iyisine layık olduğunu anlatarak, gece gündüz bu hizmetleri vatandaşlara kazandırma adına büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşın kendilerine verdiği vekalete sahip çıkacaklarının altını çizen Ağbal, "Bayburt'ta halihazırda sağlıktan eğitime, tarımdan Çevre Ormancılık Bakanlığına kadar her alanda yatırımlar devam ediyor. Çok yakında, aralık ayı içerisinde 200 yataklı devlet hastanemizin ihalesini yapacağız. Organize sanayi bölgemizde yepyeni bir yatırım hamlesi başlattık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bunu tamamladı. Sayın Başbakanım, cazibe merkezleri programına Bayburt'u dahil ettiğiniz için tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı. Naci Ağbal, Bayburt'un tarım ve hayvancılık alanında büyük bir hamlenin başlangıç aşamasında olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle tamamladı: "Bu bölge, yetiştirici bölgesi ilan edildi.



Hayvancılık inşallah bu dönemde Bayburt'ta patlayacak.



Genç çiftçi destekleri kapsamında yaklaşık 55 genç çiftçimize 330 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. 21 çiftçimize 840 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Şu anda Bayburt'ta 94 ahır projesi devam ediyor. Tüm bu projeler tamamlandığında inşallah Bayburt tarımda ve hayvancılıkta önemli mesafeler katedecek. Hem hizmetler noktasına sahip çıkacağız hem de vatana göz dikenlerin karşısında Cumhurbaşkanımızın yanında, sizlerin yanında Bayburt olarak dimdik ayakta duracağız. Sizin başınızı asla öne eğdirmeyeceğiz. İnşallah bu FETÖ terör örgütü de metö terör örgütü de tarihin çöplüğüne gömülüp gidecek."

