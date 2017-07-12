Bakan Ağbal, Bayburt'ta

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde açıklamalarda bulundu,

Bayburtgündem- "15 Temmuz darbe girişimini lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu darbe girişiminin başında olanlar ve yönetenler başta olmak üzere bu terör örgütünün mensuplarını tekrar tekrar lanetliyoruz. Allah kahrı perişan eylesin. Bu gece aslında bir noktada da bizim açımızdan Çanakkale ruhunun hiçbir zaman ölmediğini, bu ruhun her zaman dipdiri ayakta olduğunu gösteren bir kurtuluş günü olma özelliğini de taşıyor" dedi.

Öğle saatlerinde Erzurum'dan Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, valiliği ziyaret etti, İznik Kaymakamlığı'ndan Bayburt Valiliği'ne atanan Ali Hamza Pehlivan'a yeni görevinde başarı dileyen Bakan Ağbal, Baksı Müzesi'ndeki sergi açılışına katılacaklarını belirterek şunları söyledi:



"Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi, Hüsamettin Koçan beyin kendi gayretleriyle sıfırdan oluşturulan gerçekten dünya çapında tanınan bir müze. Sergi açılışı gerçekleştireceğiz. Bu da kent için son derece önemli. Yerel ile evrenseli birleştiren, gelenekselle moderiniyeti bir araya getiren ve son derece de başarılı bir hikaye oluşturan bir örnek. Böyle bir projenin Bayburt'ta hayata geçirilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum."



'DARBE GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUZ, KINIYORUZ'



15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulunan ve darbe girişimini lanetlediğini ifade eden Bakan Ağbal şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimini lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu darbe girişiminin başında olanlar ve yönetenler başta olmak üzere bu terör örgütünün mensuplarını tekrar tekrar lanetliyoruz. Allah kahrı perişan eylesin. Bu gece aslında bir noktada da bizim açımızdan Çanakkale ruhunun hiçbir zaman ölmediğini, bu ruhun her zaman dipdiri ayakta olduğunu gösteren bir kurtuluş günü olma özelliğini de taşıyor. İçerde bir takım alçaklar, dışarıda da bir takım odaklar bir araya gelerek 15 Temmuz gecesinde büyük bir kalkışma ve içeriden bir işgal harekatı yapmak istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz ve milletimizin darbeye karşı gösterdiği tavır son derece önemlidir.

15 Temmuz gecesi milletimizin şanlı tarihine geçecek şanlı ve şerefli bir gece olmuştur aynı zamanda. Bu darbe girişimini yapanlar için de hüsran ve bir yok oluşun başlangıcı olmuştur.15 Temmuz alçak darbe girişimini asla unutmayacağız, unutturmaycağız.