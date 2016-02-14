Bahri Akbuklut 3.kez görevden alındı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri Akbulut Görevden Alındı

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri Akbulut, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla görevinden alındı.

Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan Resmi

Gazete’de atama kararı ile Bahri Akbulut, başka bir göreve verilmek üzere Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alındı. Boşalan İl Müdürlüğü görevine kimin getirileceği şimdiden Bayburtlular tarafından merak konusu haline geldi.

Resmi Gazete’de yayınlanan bakanlıklara ilişkin atama kararları içinde görevden alınan isimlerden biride Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Ünğan oldu. Ünğan da Akbulut gibi başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.



