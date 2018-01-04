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Bağış Protokolü Spor Salonu İçin İmzalandı

Kaleardı 75. Yıl İlkokulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yapılacak spor salonu için protokol imzalandı.

Bağış Protokolü Spor Salonu İçin İmzalandı
04 Ocak 2018 Perşembe 14:31

Valilik makamında gerçekleştirilen imza töreninde inşaat maliyetinin yüzde ellisi hayırsever tarafından bağışlanacak, kalan yüzde ellisi de devlet tarafından sağlanacak olan spor salonu için Valilik Makamında protokol imzalandı. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın himayesinde gerçekleştirilen protokole, projeye bağışta bulunan Hayırsever İbrahim Şenyiğit’i temsilen Abdurrahman Polattimur imza attı.

Vali Ali Hamza Pehlivan protokolün ilimiz adına hayırlı olması temennisinde bulunarak hayırsever İbrahim Şenyiğit’e değerli katkılarından ötürü teşekkür etti.

İmza merasimine Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ve Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İsa Akgün katıldı.

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