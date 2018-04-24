Bayburt-Aydıntepe İlçesinde 23 Nisanda Uçurtma Şenliği Düzenlendi;

Sen sanırsın ki uçan laylon ve çıtalardan oluşan uçurtma, oysa dikkatli bakanlar görürki çocuklar daha yüksekte uçmakta...

Uçurtma çocukluğumuzun en güzel anıları arasındadır bundan olsa gerek eline uçurtmayı alan yetişkinde olsa hemen çocuklaşı verir ve en az onlar kadar mutlu olur. Bu gerçekten yola çıkan Bayburt Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu 1-A sınıf öğretmeni Mustafa Konya ve öğrencileri 23 Nisan'da ilçede uçurtma şenliği düzenlediler. Şenliğe katılan öğrenci ve veliler için unutulmaz anıların yaşandığı etkinlikte öğrencilerin gözlerinden okunan neşe ve mutluluğun yanı sıra velilerin ve öğretmenlerinde en az çocuklar kadar eğlendiği görüldü. Uçurtma şenliğine katılan ve çocuklarla birlikte uçurtma uçuran İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş Okul Müdürü Adem İstek ve 1-A Sınıfı öğretmeni Mustafa Konya'yı tebrik ederken, şenliğin Aydıntepe de geleneksel hale getirileceğini söyledi.