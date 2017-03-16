Aydın Cilara dualarla uğurlandı

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Bayburt Gazetesi'nin kurucusu Aydın Cilara (77) son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün evinde hayata veda eden Aydın Cilara, bugün Yakutiye Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Şehit Osman Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yakutiye Cami İmam Hatibi Enis Aslan'ın kıldırdığı cenaze namazına katılanlar arasında Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, Gümüşhaneli gazeteci-yazar Turan Tuğlu, ilde görev yapan basın mensupları, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni vardı.
İlgili Galeriler