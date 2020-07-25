AYASOFYA AÇILDI,86 YIL SONRA İLK NAMAZ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz)
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti. Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanları tamamen dolarken, salgın nedeniyle misafir girişleri durduruldu. Namaza 350 bin kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de camide yer aldı. Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fetih dönemine atıfta bulunarak elinde kılıçla hutbe verdi.
Namaz öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz kılındı.
CUMHURBAŞKANI KUR'AN-I KERİM OKUDU
Cumhurbaşkanı, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.
Erdoğan, Ayasofya Camii'ndeki namaza 350 bin kişinin katıldığını duyurdu.
ERBAŞ'TAN KILIÇLA HUTBE
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbe verdi. Erbaş, hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.
Hutbe sonrası cuma namazının farzını kıldıran Erbaş, Fetih suresini okudu.
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