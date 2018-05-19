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AVRUPALI GENÇLER BAYBURT TA KENTLEŞME KONUSUNU İNCELEDİ

Avrupa birliği Erasmus+ programı gençlik projeleri kapsamında Marmara Üniversitesi spor yöneticiliği kulübünün Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle organize ettiği “Urbanization must give new reaction!” başlıklı projeyle Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Ukrayna’dan olmak üzere, 6 ülkeden 36 genç 8-15 mayıs tarihleri arasında Bayburt’u etkinlikler düzenlediler.

AVRUPALI GENÇLER BAYBURT TA KENTLEŞME KONUSUNU İNCELEDİ
19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:52

Bayburt öğretmenevinde konaklayan gençler etkinliklerini Bayburt gençlik merkezinde ve Bayburt’taki açık hava etkinlik alanlarında gerçekleştirdiler. Aynı zamanda Bayburt Valisi Sayın Ali Hamza Pehlivan’la da görüşme fırsatı yakalayan gençler şehre ilişkin gözlemlerini vali beyle paylaşarak, Bayburt’taki kentleşmeye ilişkin çalışmaları da en yetkili makamdan öğrenmiş oldular. 

Projenin amacının kentleşme kavramının daha iyi anlaşılması, gençlerin yaşadıkları kentlerdeki imkanlarını daha iyi anlaması ve kentleşme konusunda daha hassas bireyler haline gelmeleri olduğunu belirten proje yetkilisi Osman Çetiner “Kentleşmeyi öğretmenin yanında birde gençlere dış mekan aktiviteleri ve doğayla iç içe olmanın önemini anlatmaya ve onlara ülkemizin kültürünü ve Bayburt’un güzelliklerini anlatmaya çalıştık” dedi.  

Proje katılımcılarından Macaristan’dan katılım gösteren Anna Zödi “Bayburt’ta bize sunulan imkanlardan, Türk kültürünü keşfetmekten ve birçok etkinlikte bulunmaktan çok mutluyuz. Aynı zamanda vali beyle görüşmemiz Türkiye’yi daha iyi tanımamız ve görüşlerimizi paylaşmamız açısından çok büyük fırsat oldu. Umarım tekrar burada bulunma imkanım olur” diyerek görüşlerini belirtti. 

Proje etkinlikleri arasında Bayburt üniversitesini ziyaret ederek hem kentleşme konusunda hem de Erasmus+ programı hakkında bilgi vermek adına seminer düzenleyen katılımcılar Bayburt’ta birçok tarihi ve doğal mekanlara da ziyaretlerde bulundular. Gençlik projeleri hakkında bilgi edinmek ve Erasmus+ programı hakkında daha fazla bilgi alabilmek için www.ua.gov.tr internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

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