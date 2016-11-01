Avrupa da darbe girişimini anlattı

AK Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, İsviçre’nin Cenevre kentinde 24-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 135. Genel Kuruluna katıldı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, İsviçre’nin Cenevre kentinde 24-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 135. Genel Kuruluna katıldı. Kavcıoğlu, “PAB Türk Grubu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen ülkemizin yaşadığı terör saldırılarını ve 15 Temmuz darbe girişimini üye ülkelerin katılımcılarına anlattık” dedi.

Toplam 171 ülkeden binlerce kişinin katıldığı Genel Kurulda, PAB Türk Grubu olarak Birleşmiş Milletler ve NATO temsilcileri ile gerçekleştirdikleri toplantılarda yaşanan darbe girişimini, Türkiye’ye karşı terör tehditlerini ve Suriye ve Musul’da yaşananları tüm dünyaya anlattıklarını dile getiren Kavcıoğlu, Türk milletvekilleri olarak, Cenevre'deki PAB 135. Genel Kurulu'nda, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişimini anlatan stant açtıklarını ve Türk vatandaşları ile burada bir araya geldiklerini ifade etti.

Toplantıda Türkiye’nin de desteğiyle Suriye’ye ve Halep’e yapılacak insani yardımları içeren acil ana gündem maddesinin oylanarak kabul edildiğini söyleyen Kavcıoğlu, ayrıca dünyada insan hakları, kadın ve çocukların karşılaştıkları sorunları da ele aldıklarını belirtti. PAB'ın 135'inci Genel Kurulu'na, Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun yanı sıra AK Parti milletvekilleri Coşkun Çakır, Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Lütfiye İlksen Ceritoğlu, Ebubekir Gizligider ve Hasan Sert ile CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Sencer Ayata’ da katıldı.

