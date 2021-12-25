İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı.
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı.
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
0
Bugün 11,20 seviyelerine kadar düşen dolar, şu sıralar 13,20'den işlem görürken, euro ise 15,02 seviyesinde bulunuyor.
Bugün 11,20 seviyelerine kadar düşen dolar, şu sıralar 13,20'den işlem görürken, euro ise 15,02 seviyesinde bulunuyor.
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki 10 yeni tedbiri açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki 10 yeni tedbiri açıkladı!
0
banner520

Avrasya, Erzincan Binali Yıldırım ve Gümüşhane Üniversiteleri Rektörlerinden Rektör Türkmen'e Ziyaret

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ziyarette bulundular.

Avrasya, Erzincan Binali Yıldırım ve Gümüşhane Üniversiteleri Rektörlerinden Rektör Türkmen'e Ziyaret
25 Aralık 2021 Cumartesi 11:31

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuklar, misafirperverliği için Rektör Türkmen’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge üniversiteleri ile etkin ve sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını ifade eden Rektör Türkmen ise; ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak Avrasya, Erzincan Binali Yıldırım ve Gümüşhane Üniversiteleri Rektörlerine teşekkür etti.

Önceki Haber
Sonraki Haber
Avrasya, Erzincan Binali Yıldırım ve Gümüşhane Üniversiteleri Rektörlerinden Rektör Türkmen'e Ziyaret
Bayburt Üniversitesinde Acil Durum Tatbikatı
Bayburt Üniversitesinde Acil Durum Tatbikatı
0
Bayburt Tarım kredi,82 kalemde yüzde 30'lara varan indirim yaptı
Bayburt Tarım kredi,82 kalemde yüzde 30'lara varan indirim yaptı
0
Zekeriya Mevlütoğulları, adaylığını Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde açıkladı
Zekeriya Mevlütoğulları, adaylığını Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.