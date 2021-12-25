Avrasya, Erzincan Binali Yıldırım ve Gümüşhane Üniversiteleri Rektörlerinden Rektör Türkmen'e Ziyaret

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ziyarette bulundular.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuklar, misafirperverliği için Rektör Türkmen’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge üniversiteleri ile etkin ve sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını ifade eden Rektör Türkmen ise; ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak Avrasya, Erzincan Binali Yıldırım ve Gümüşhane Üniversiteleri Rektörlerine teşekkür etti.