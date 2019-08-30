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AV SEZONU AÇILIYOR

Av sezonu 24 ağustos 2019 tarihinde açılıyor.

AV SEZONU AÇILIYOR
30 Ağustos 2019 Cuma 15:39

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2019-2020 Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda uygulanan Kara Avcılığı faaliyetleri bölgemizde 24 Ağustos 2019 tarihinde Bıldırcın, Üveyik, Alakarga, Küçükkarga, Ekinkargası, Leşkargası, Saksağan, ve Yaban Domuzu avı ile başlayacaktır.

Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarda Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi tatillerde (İdari tatiller dahi) avlanma yapılabilecektir.

Avına izin veren bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri;

Kuşlar İçin; Bıldırcı: 10, Üveylik:3, Karatavuk:3, Çulluk:5, Sakarmeke:4, Tahtalı:4, Alakarga:1 Suçulluğu: (Bekasin):1, Kınalı ve Kumkeklik toplamda2, Çil Keklik:2 (Çil Keklik, bu sezonda sadece Afyokarahisar, Ağrı, Ardahan, Aksaray, Ankara, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Rokat, Eskişehir, Van ve Yozgat İllerinde avlanılacaktır.) Yeşilbaş, Boz Ördek, Fiyu, Çamurcun, Macar Ördeği, Tepeli Patka, Emabaş Patka, Kaşırgaga ve Çıkrıkçın toplamda:6 (Toplam 6 avlanma limiti için sadece 1 adet kılkuyruk, 2 adet Elmabaş Patka olabilir.)

Memeliler İçin; Yabani Tavşan:1, Adatavşanı:2 Yaban Domuzu:2 Çakal:1 Kaya Sansarı:2, Tilki:2 olarak belirlenmiştir.

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